Casa de la cultura, 28 años enseñando actividad artística

Hace 28 años se creó en Floridablanca la Casa de la Cultura Piedra del Sol (29 de noviembre de 1993 - 29 de noviembre de 2021), durante la administración del alcalde de ese entonces, Pedro Julio Solano, un amante de todo lo relacionado con las actividades artísticas y culturales. A dicha institución llevó a la comunicadora social Idania Ortiz Muñoz, como primera directora, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la Alcaldía, en donde también se disponía del Auditorio Las Garzas.

Varios comunicadores sociales llegaron también a laborar en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, como Ramiro Acevedo Calderón, encargado de todas las tareas musicales; así como Fabio Eduardo Peña Galvis, uno de los más recientes directores, recordado por promover diversos programas ya establecidos y nuevos, como las tertulias musicales mensuales, de gran acogida por parte de la comunidad florideña e incluso del área metropolitana.

La institución cultural cambió de sede y se trasladó desde el antiguo edificio a la reformada Paragüitas, en donde tiene su asiento el Museo Guane. Después de más de un cuarto de siglo, ahí sigue firme la Casa de la Cultura Piedra del Sol.

Gabriel Gallo Pérez

Ya da risa

Consejos de seguridad a la orden del día, reuniones van y vienen, le echan la culpa al desempleo, a la Policía. Ahora presumen, deberían utilizar el Ejército para evitar el robo de celulares, de bicicletas; el asesinato a quien se les resista.

Pero no dan bola nuestros gobernantes, no encuentran solución por miopía crónica para ver que la solución al problema la tienen a la mano permitiendo el porte legal de armas. Pero no, no recuerdan el adagio popular muy a propósito del tema “con la vara que midas serás medido” y el delincuente ya les midió la miopía a las leyes, a los decretos y a las personas que ostentan los cargos de responsabilidad sobre la seguridad ciudadana, quienes se abstienen de darle solución al problema que se les creció tanto que ya no da miedo. Da risa porque les quedó grande. Así está muerto de la risa el Presidente, que por miedo se le ocurrió prohibir el porte legal de armas de defensa personal consagrado en la Constitución y las Leyes de la República y dejó “engrampado” al gobierno actual con semejante problema (se le creció el enano), quienes también no ven que es de sentido común tener en cuenta que el derecho a la defensa lo tiene toda persona, por derecho propio.

Desde el primer momento al nacer: “el derecho a la vida y el derecho a defenderla son uno mismo”. No olviden por favor que las normas restrictivas del porte de armas solo las acata el ciudadano de bien; los delincuentes se sienten “en su salsa” estimulados por ellas y están “haciendo su agosto”; también muertos de la risa porque la Policía los detiene y al otro día están libres. Y si la víctima les causa alguna lesión, las leyes ridículas de este país los defienden.

Fabio A. Ribero Uribe

Bartimeo

En Marcos 10,46-52 encontramos el relato del ciego y mendigo Bartimeo. Tenía una condición de marginado por su enfermedad y, además, mendigaba fuera de la ciudad, con menores posibilidades de conseguir limosna. Inferimos que conoce a Jesús porque sabe que ha sanado a otros ciegos. Seguramente, sabía que Jesús estaba en peregrinaje saliendo de Jericó y se pone a la vera del camino con la esperanza de ser sanado. Ahí empieza a gritar: “Jesús, hijo de David, ten compasión de mí”. Todos lo mandan a callar, pero él vuelve a gritar. Es el primer personaje, diferente a los apóstoles, que reconoce al Mesías, al Dios entre los hombres. Jesús lo manda llamar y le pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? Lo obvio es que quiere la visión, pero Jesús conoce bien al hombre y sabe que muchas veces no sabe pedir. “ Maestro, que recobre la vista”, respondió Bartimeo. Jesús lo sana y lo despide, pero Bartimeo lo sigue.

Este relato es una hermosa analogía del verdadero discipulado. Muchas veces no sabemos o no queremos ver aunque podamos hacerlo. Bartimeo cree en Jesús, atiende su llamado con rapidez, lo deja todo, lo escucha, le pide ayuda, lo reconoce y luego lo sigue.

Cristo transforma nuestras vidas si tomamos el ejemplo de Bartimeo. Si estamos dispuestos a buscar a Dios, a encontrarlo, a no perder la oportunidad que nos ofrece cada día. La pregunta es: ¿queremos ser discípulos de Jesús? ¿Realmente queremos ser sanados? O estamos a la espera de las cosas que el mundo ofrece.

Dámaso Londoño