El cuidado de la naturaleza

Antes uno no veía ninguna clase de propaganda para llamar la atención sobre el calentamiento global, el efecto invernadero, el riego y poda de las plantas; modernamente vemos grandes cruzadas para recoger desechos que la gente dejan en playas del mar o de ríos o quebradas, a donde van de turismo o recreo las personas, y dejan plásticos, cajas, trapos sucios, muebles podridos, zapatos, fogones a medio apagar, en fin cadáveres de cosas; pues que después de un sancocho de olla no queda nada limpio, empero apreciamos escuadrones de voluntarios que hacen limpieza en lugares donde hubo visitantes y que nadie tuvo la precaución de colocar una bolsa para los residuos sólidos o tantas cosas desechables. Y eso que ahora hay más conciencia ecológica que la que existencia en mis tiempos; hoy por hoy no hay día en que no veamos una y otra vez cuñas de televisión sobre estos temas; en los pueblos se han formado grupos organizados para la siembra de árboles, el cuidado de las especies animales y la conservación de razas en extinción; ya nadie va matando un animal porque sí; pero con todo y eso nada será suficiente para enmendar el daño que ha recibido la madre naturaleza sobre todo en deforestación de tantos y tan bellos árboles añosos que manos criminales han tumbado, dejándonos para vivir un erial insalubre; por ello debe penalizarse muy duro a los depredadores, incendiarios y a los que hacen daño a los cultivos y a las especias nativas que para recuperarse gastan años y hasta siglos.

Julio Valdivieso Torres

Modelos políticos ni el bolsillo da más: es hora de hacer cambios

Hace tiempo que los partidos políticos han dejado de refrendar a los ciudadanos; su distanciamiento y la falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver y la corrupción política que genera desconfianza e indignación.

A la hora de decidir el voto en las próximas elecciones, nosotros los ciudadanos deberíamos exigir y valorar la actuación y el compromiso del cambio. El esquema actual del Estado no da más, y la ciudadanía exige instituciones capaces de responder a necesidades urgentes.

Los partidos políticos se han deteriorado, nadie cree, en este momento no hay desarrollo, por lo tanto, no hay empleo, el gobierno le falta acción ante el derrumbe de muchas Micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo. Hay que proteger con urgencia a los empresarios, con tasas de interés bajos, prestamos, protejamos las empresas, que no se vayan del país, y las que están que no se acaben. Los políticos hablan con el poder que les entregó el poder.

El estado parece cada día menos pensado para servir a las personas y los territorios, y más concentrado en atender sectores de poder. Cuando hay un empobrecimiento generalizado y el estado no está llegando a quienes verdaderamente los necesitan. Como es posible que con el ingreso solidario le entregue a cada hogar $ 160.000 pesos mensuales. Un hogar no puede vivir con eso. Estamos hastiados de ver pelear, y rabias de los partidos y los políticos, (que, con orgullo, la prensa y radio nos invaden todos los días, que vergüenza) no queremos eso, sino soluciones a nuestros problemas. Esta tarea es urgente que tenemos por delante, solo es posible si vemos con claridad, si avanzamos hacia un nuevo Estado y nueva visión del país.

Hablamos de presidentes anclados en el poder, y criticamos otros países, hablamos de dictadores, y que tristeza, en Colombia hay un partido que hace más de 25 años se tomó el poder y no lo quieren soltar cueste lo que cueste, es ahí donde tenemos que dar un cambio, el país está muy muy mal. No comamos cuento, nos comparan que si votamos por otro vamos a quedar como Venezuela, es que estamos mejor que Venezuela?

Maria Eugenia Mantilla

Fernández y la prosperidad venezolana

Maduro en Venezuela está feliz con las palabras de su símil dirigente argentino, sugiriendo a sus vecinos latinos alianzas con su según él, país con síntomas de prosperidad. No sabemos en dónde el señor Fernández vio la “prosperidad” de nuestros sufridos vecinos, que siguen huyendo de su territorio. Lo cierto es que tener de aliado a un presidente, monigote del chavismo, que dirige a un país quebrado por su incompetencia, no es una panacea. Es más bien la imagen de la mediocridad que nos invade en este lado del continente. ¡Ojo Colombia!

Orlando Serrano Orejarena