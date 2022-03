El voto es un deber con la patria

El voto es un deber cívico con nuestra patria, ¡vayan a votar! Pensando bien a quién van a elegir para que este país tenga un buen presidente y por el bien de todos. No se abstengan de votar para no permitir que personas que no están capacitadas verdaderamente lleguen al poder. Es urgente que el gobierno que elijamos tenga dentro de sus prioridades la seguridad alimentaria que fortalezca el sector agrícola y reducir las importaciones de alimentos. Necesitamos un gobierno humano que pueda sacar de la hambruna a gran parte del país, que la gente pueda cultivar las tierras fértiles en paz, viviendo en paz. También, de nada sirve elegir un buen presidente si los congresistas elegidos solo van a servir para dañar su buen desempeño. Tomemos conciencia de la libertad de voto, entonces dejemos la pereza, es un deber con el país, un derecho, elijamos un gobierno que nos dé confianza y conduzca este país a un buen puerto. Yo creo que la paz es un don de DIOS, pero al mismo tiempo tarea de todos, entonces será una misión de cada colombiano salir a votar, seguir luchando por la paz y permitir que todo lo alcanzado hasta hoy no se haga trizas, pensemos lo mejor para el país en que vivimos. Que nadie nos anestesie el cerebro y votemos por los mismos con las mismas artimañas porque si queremos un país distinto hay que combatir la corrupción, el origen del mal... no podemos creer que un país sin paz pueda llegar a un buen fin.

Marina Cortés De Plata

Ciudadano al Derecho 3

Nuestro propósito es despertar la conciencia ciudadana en busca del “Ciudadano al Derecho”; aquella persona que obra en forma correcta, que conoce la estructura del Estado (art.113 y s.s. de la C.N.) y obra con sentido social respetando a los demás.

El ciudadano debe saber que el poder en Colombia se ejerce por las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las funciones del Estado. Las tres ramas del poder público cumplen funciones diferentes, son independientes, operan en forma separada pero deben colaborar en forma armónica para la realización de sus fines.

La Rama Legislativa compuesta por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, es decir por el Congreso, le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el Gobierno y la administración. La Rama Ejecutiva, cuya cabeza es el Presidente de la República, suprema autoridad administrativa, tiene unas funciones que deben guardar armonía tanto con el Congreso como con La Rama Judicial integrada por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina, Tribunales, Fiscales y Jueces para lograr llevar a buen término los planes que requiere el país y alcanzar el desarrollo socio-económico y cultural a través de políticas de Estado y de Gobierno; sin dejar a un lado a los órganos especiales, órganos de control (Procuraduría Defensoría y Contraloría), la Organización Electoral y la Fuerza Pública (Ejército y Policía).

El próximo domingo trece de marzo los colombianos tienen el derecho y el deber ciudadano de elegir mediante el voto - sin ningún tipo de coacción y en forma secreta - a los Senadores y Representantes a la Cámara para el periodo 2022- 2026. Es importante aclarar que todos los colombianos tienen derecho a participar en la elección de los senadores porque el senado es elegido por circunscripción nacional; mientras que en la elección de Representantes a la Cámara, por ser esta de circunscripción territorial participan en su elección los ciudadanos de cada departamento.

Se van a elegir 108 senadores así: 100 por circunscripción nacional; 2 de circunscripción especial indígena; 5 que representan al partido comunes, según el acuerdo de paz. Un senador que saldrá elegido por ocupar el segundo lugar en las elecciones presidenciales. Se elegirán 188 Representantes a la Cámara, de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos y al Distrito Capital; dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes; uno por la circunscripción de las comunidades indígenas; uno por los raizales de San Andrés Providencia y uno por la circunscripción internacional; 16 representantes de las víctimas del conflicto; 5 del partido comunes; un representante que resultará de quien ocupe el segundo lugar como fórmula vicepresidencial en las elecciones presidenciales. A nuestro Departamento de Santander le corresponden 7 curules.

En las elecciones del próximo domingo los ciudadanos podrán votar por la consulta interna del Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo Colombia para la selección respectiva de su candidato presidencial. Al momento de votar el ciudadano recibirá dos tarjetones para la elección de senado y cámara. Y podrá pedir un tarjetón del pacto de su preferencia para votar por su precandidato que competirá en las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Los ciudadanos antes de acercarse a las urnas deben tener claro cuáles tarjetones va a recibir y la forma en que los va a marcar, teniendo en cuenta si se trata de voto preferente o lista cerrada.

Jorge E. Velásquez Reyes