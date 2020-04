Hágase oír

Fin de la pandemia

La pandemia podría infectar a toda la población mundial, si se expone sin restricciones.

Muchos podrían sobrevivir, según la fortaleza de su sistema inmunológico, pues su mortalidad no es total.

Y se cree, que el que fue infectado y sobrevive, quedaría vacunado, como pasa con enfermedades que han causado pandemias, pero se han reportado casos en Corea, de reinfectados que han vuelto a contraer el virus. Si no sale una vacuna que produzca inmunidad, lo iremos a pasar mal.

El contagio general dependería del aislamiento. Si se logra un aislamiento total, donde no haya personas por infectar, el virus tendría fin. Pero eso es difícil de lograr. La solución podría ser que se logre controlar a los infectados con interferón, que afortunadamente la medicina cubana ha logrado producir y que los médicos cubanos han estado aportando a países y que ha dado buenos resultados, en China y en Italia.

Víctor Navarro

Coronavirus

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19, podemos definirla como una pandemia, la cual es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región es por eso que es una situación bastante grave y lamentable para la humanidad. No dudamos que todos los humanos estamos pendientes de lo que puede suceder por su expansión. Hacemos votos y pedimos a Dios que ilumine a la ciencia médica y al personal de la salud para esperar con fe en que todas las posibilidades de sanación se den para así de alguna manera alejar el caos, la tristeza y así salir adelante con nuestros coterráneos, vecinos, familias y comunidad ¡Dios nos ayuda!

Gilberto Sánchez

No somos nada

No somos nada... me gustaría conocer la opinión de quienes siempre se han considerado “más bonitos”. Los arrogantes, narcisistas, petulantes y ególatras.

¿Se habrán “pellizcado”, quienes no han tenido situación económica, sin afugías y solo se preocupan por acumular?

Los presumidos, que porque tienen comodidad económica, están exentos; no es así y quedamos todos en igualdad.

Entender que a partir de ya, tenemos que cambiar nuestro comportamiento y mentalidad, y recordarles a los insensibles, que todo en la vida es efímero. En este momento, todos estamos emparejados, aunque habrá quienes insisten, en considerarse intocables.

Reaccionemos por Dios bendito, dejemos de ser necios, tercos e irresponsables. Ahí tenemos el ejemplo de lo que ocurre en países disque “poderosos” y sus gobernantes convencidos de ser intocables.

El único que nos salva, y a Él debemos acogernos, es Dios.

El salmo 6.1.4 dice: “Señor no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla/ estoy temblando y tú señor ¿cuándo vendrás? Ven señor salva mi vida/ sálvame por tu amor”.

Elizabeth Rey López

Nerthink Mauricio Aguilar

Un ser generoso práctico y servidor, lo quiere mucha gente por ser un hijo prudente. Dios le dio unos padres maravillosos y cariñosos, Judith madre pendiente y Hugo, un amigo exigente.

El amor de su vida esas hijas hermosas, que con Genny Cristina caminan muy dichosas. Con Mauricio Aguilar Santander es ganador y para el adulto mayor todo tiene otro color.

Que papá cariñoso un esposo cuidadoso, que Dios lo bendiga por ser tan juicioso.

Padre Alfredo Vesga Díaz