Hágase oír

¿Por qué solamente obligan a estudiantes de la UIS?

Si también existen estudiantes de los últimos semestres de medicina de las universidades UDES y UNAB, y de enfermería de la UPB, haciendo prácticas en clínicas privadas, ¿por qué no los obligan a prestar sus servicios como están obligando a los estudiantes de la UIS? Pareciera como si fueran intocables, o de otro tipo de sangre, o que el virus no los fuera a afectar. Como dijo el gobierno: en este tipo de emergencias todos debemos colaborar sin distingos de raza, color, religión, política, nacionalidad o estatus. Ahora, si los padres de familia de estos distinguidos estudiantes no quieren que sus hijos colaboren, deberían comprarle la dotación completa de seguridad médica a los estudiantes de la UIS para atender la emergencia y ayudar a pagar parte de los salarios, en reconocimiento a lo que podrían hacer sus hijos. Así es como los estudiantes de las universidades inicialmente mencionadas con la ayuda de sus padres, deberían realmente cumplir en parte, el juramento de vocación que hacen como médico y/o enfermera ante la sociedad.

Guillermo Beltrán

El COVID-19 permanecerá

Existe la sensación de que el covid pasará cuando se termine el aislamiento, y no es así. Tenemos una nueva enfermedad, como el dengue, el sida y la influenza y debemos aprender a evitarla, tratarla y sufrirla.

Aquí los favorecidos son aquellos que la han adquirido pero no desarrollaron síntomas y quedaron inmunes ya. Los menos favorecidos son los que tuvieron síntomas moderados o graves y la superaron. Y los más perjudicados son los que murieron y también los que no la han tenido porque están expuestos a sufrirla en algún momento.

¿Qué debe pasar? que a muchos les de covid y que la logren pasar con síntomas menores (80%) y queden inmunes. Cuando mucha población esté inmune (también por vacuna) y el virus no tenga dónde replicarse, la enfermedad se dará por pequeñas oleadas manejadas con medicamentos y medidas menos extremas.

Este virus nos ha parado “ en seco”, pero la humanidad arrancará y algo habremos aprendido.

Enrique Rueda Pinilla

Déjenlos quieticos

Por estos días se escuchan varias voces pidiendo la presencia del Congreso de la República ante la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Mi humilde opinión es que los dejen quieticos allá en sus casas, allá están muy bien y bien protegidos. Dejen trabajar al ejecutivo, para que haga la tarea que le corresponde en la atención de esta calamidad, que no es de poca monta.

Deben estar que se chupan los dedos muchos congresistas para que les den micrófono y pontificar sobre lo humano y lo divino en materia de salud pública y dándosela de epidemiólogos y de especialistas en infectología, con el pretexto del llamado control político, que por ahora no es más sino quitarle tiempo a los ministros y distraerlos para que se ocupen de pensar, investigar, documentarse, coordinar y ejecutar las acciones a que haya lugar.

Ya habrá tiempo para que el Gobierno vaya al Congreso virtual o presencial a rendir cuentas de sus actuaciones y que ojalá para el bien de Colombia sean más los aciertos que los desaciertos. Entre tanto, dejen trabajar y más bien asegúrense que las IAS sí estén cumpliendo su función, para que la expresión “tiemblen los corruptos”, no sea una burla.

Pedro Julio Solano Osorio

Terrible situación de Colombia

La moral esta por los suelos. Nunca se había visto situación así, de inversión de valores, en donde se persigue a los honestos que declaran abiertamente su lucha contra la corrupción y su defensa de los páramos y la honestidad.

Si un alcalde dicta medidas para ayudar a los humildes es considerado falta gravísima, pero si es un pícaro ávido de dinero es nombrado ministro de Hacienda.

Para ser ministro o embajador tiene que mostrar una hoja de vida negra. Si comete un crimen o tiene un laboratorio de narcóticos es nombrado embajador.

Si es un artista del engaño es elegido presidente, aunque se tenga que hacer trampa y comprar votos y recibir apoyo del narcotráfico.

Víctor Navarro