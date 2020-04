Hágase oír

¡La solidaridad de un ser humano!

La solidaridad de un verdadero hermano es saber dar la mano cuando otro ser lo necesita y mucho más a quien lleva nuestra propia sangre, creados en el mismo vientre... si después de muertos no vamos a llevarnos nada, pues, seamos generosos aquí en la tierra, Dios no nos está esperando con una caja llena de billetes y testamentos que a la final disfrutan los demás que no sienten verdaderamente nada por uno y que no lo trabajó. Entonces, no nos dé dolor extender la mano al hermano para provocarle hondos sufrimientos y dejar en el corazón grabadas amargas huellas. Para qué tantas riquezas si no tenemos a Dios en el corazón, es allí donde se busca y no en los altares de templos, somos nosotros quienes lo hemos sacado de nuestro ser. La mejor riqueza es la que llevamos dentro y ser generosos con nuestros hermanos, como lo ha dicho el papa Francisco: “Hay que sentir compasión con el sufrimiento del hermano y brindar la ayuda en su necesidad así tengamos aún que sacrificarnos”. Debemos aprender a despegarnos de las cosas porque no somos dueños de nada ni de nadie, todo es prestado, no somos dueños siquiera de nuestros hijos, nada va a ser eterno y desnudos pronto nos iremos. No nos aferremos a las cosas que no necesitamos después de muertos, centrémonos en Dios para quien todos, ricos y pobres, somos iguales.

Marina Cortés de Plata

Cuarentena provechosa

Cuando uno se ve obligado a recogerse, lo indicado es aprovechar el encierro en forma constructiva: pensando, escribiendo, orando, oyendo música y qué sé yo más cosas, porque como lo dijo alguien: “Las crisis hay que convertirlas en oportunidades”, para hacer de esto una cuidadosa ocasión de crecer; esto que ocurrió en el mundo puede ser un aviso para que cambiemos. El universo puede que nos esté pasando la cuenta de cobro por el trato que los seres de estos tiempos le estamos dando al medio ambiente, hoy por hoy maltratado y ofendido; el mundo no se merece que lo llenen de mugre, que le ofendan su esencia y que el hábitat de sus hijos lo llenen de detritos funestos para el desarrollo de los seres vivos. ¿Qué nos ha hecho el universo para que lo tratemos así siendo los únicos animales pensantes? y, todavía en plena pandemia toca amenazar con cárcel a los desobedientes para que paren. Quizás la fronda y los ríos crecidos nos estén reclamando alguna enmienda, y lo más duro es lo que viene, según dicen los entendidos, por eso es lógico buscar correctivos a nuestra forma de actuar. La historia nos lo dice: el diluvio, las plagas de Egipto, la langosta, etc.; esto nos está diciendo que debemos obrar distinto y que la madre naturaleza tiene un lenguaje de tragedia; que lo diga Armero y Mocoa (Putumayo).

Julio Valdivieso Torres

Silencio cómplice

El sector bancario está ofreciendo las migajas que caen de su opulenta mesa. Asistencialismo social insuficiente. La economía colombiana hoy requiere que el sector financiero destine recursos significativos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Los bancos exigen del gobierno “garantías” para esos desembolsos. El gobierno destinó el 4 x 1000 desde hace ya muchos años al sistema financiero. Este sector debería disponer de las utilidades de este impuesto para apalancar la precaria economía colombiana en la presente coyuntura pandémica.

Cada año, el sector bancario reporta cientos de miles de millones- billones- en utilidades y cuando se requiere de su apoyo, pone condiciones para meterse la mano al bolsillo. Acaso será necesario que el gobierno disponga “ipso facto” de esos recursos? Esperemos no llegar a tales extremos.

No es fácil esperar sensibilidad de un sector que no tiene entrañas, cuya única finalidad es aumentar utilidades. Pero, en las actuales circunstancias debe tener un gesto de grandeza y solidaridad y no poner trabas a las solicitudes de apoyo financiero de los empresarios en general. El Estado no puede quebrar y con la ayuda de la banca nacional podrá responder económicamente.

No es el momento de las excusas. Si la economía colapsa, los mismos bancos tendrán que empezar a recoger las migajas de aquello que quede en pie.

Dámaso Londoño