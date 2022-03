No a la recompensa, por información de un familiar

El entorno familiar, es un escenario externo que incide en el entorno internamente en el individuo, y por ende en la delincuencia. Describir las características de los factores criminológicos que se contextualizan y se establecen en la familia. Estos factores criminológicos, están relacionados como influencia de las familias.

Finalmente se encuentra que el objetivo principal de las recompensas fue desbordado en el sentido de que los ciudadanos, para obtener beneficio económico, están dispuestos a trasgredir el ordenamiento legal y en última instancia ese no era el espíritu sentido de la norma.

Determinar hasta qué punto las recompensas son incongruentes en el estado social y analizar hasta qué punto la recompensa es negativa. Colombia sin querer, puede estar envuelta en una cadena de persona que, en su afán de conseguir dinero, cometen el homicidio, y colocan a sus familias a pedir las millonadas recompensas, tenemos que evitar que esta práctica se vuelva otra manera de los delincuentes, beneficiarse con la práctica de la recompensa; cómo puede siquiera pensar, que los familiares de este criminal que mató vilmente a esta niña, Nickol, ahora le recompensen con una cantidad de dinero; estaríamos condenándonos a todos, ya que seríamos blanco de otro estilo de criminalidad: sería matar, y luego colocar a algún familiar a dar información, yo voy para la cárcel, y ustedes se vuelven ricos. No lo permitamos.

María Eugenia Mantilla

Programa de gobierno de un candidato

Petro que forma parte del Centro Histórico habló en alguna de sus intervenciones lo siguiente: 1. Quitaré las EPS. Este es un proyecto demasiado difícil de adelantar, en un caso hipotético que fueran treinta las EPS con miles de afiliados cada una equivaldría dejar sin salud a todo un país. Pero como él dice que entregarán este servicio a la secretaría de salud, éstas con un par de hospitales, por grandes que fueran no podrían ofrecer medicina, cirugías, tratamientos, asistencias y consultas, etc., a todos los millones de personas que están en el territorio. La salud del país con todas las falencias que pueda tener las han sostenido las EPS, más bien creemos que hay que reglamentarlas y vigilarlas, pero acabarlas sería una locura. Hay que reconocer que desde que existen las EPS la asistencia en salud mejoró sustancialmente. Si se hiciera lo arriba enunciado habría una crisis sanitaria.

2. Acabar o reducir las pensiones a la más mínima expresión, no es tan fácil tampoco, sabemos que hay unas muy altas y tocaría reglamentarlas. Recuerdo al aspirante que el dinero de las pensiones no es del gobierno, pertenece a los pensionados pues está formado por los descuentos que mensualmente le realizaron a éste y el gobierno no tiene acceso legalmente a estos fondos de pensiones.

3. Acabar con el Banco de la República. En junio de 1880 el gobierno había creado el Banco Nacional que promovía el crédito público, manejaba los fondos de esta naturaleza y también de tesorería, créditos externos e internos y también los títulos de deuda pública, lo mismo que emitían monedas y billetes. Empero en 1894 el congreso lo liquidó. El 23 de julio de 1923 por la ley 25 del mismo año se creó el Banco de la República, por recomendación de la misión Kemmerer en el gobierno de Pedro Nel Ospina. Se inició con diez millones de pesos oro, el 50% lo puso el gobierno y los otros 50 bancos nacionales, la junta directiva la componen diez miembros y es una institución bien constituida y bien respetable, pues todos los gerentes le han dado gran altura.

Julio Valdivieso Torres

¡Hay que quitarles las chequeras!

Produce escalofrío que un funcionario de quinto nivel de un municipio empobrecido como Floridablanca, pueda endeudar al estado colombiano en más de 500.000 millones de pesos, en la mitad de la noche, subrepticiamente, y el alcalde, gobernador y entes de control mirando para otro lado. Pero revisando el pasado del director que genera tal tropel financiero, un señor González, es explicable, pues la cimiente no se pierde, es de la misma raíz del caso escasamente sancionado del clan Aguilar y sus ahijados Winston Ballesteros y demás hierbas. Continuemos eligiéndolos y no podremos quejarnos de la pobreza que nos decretarán.

Aleyda Morales