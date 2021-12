Contaminación por ruido

Respecto al río de tinta que ha corrido sobre el tema de contaminación por ruido en Bucaramanga, leo hoy en Vanguardia al señor Julio Valdivieso Torres quien se pregunta si existen normas al respecto. Y claro que existen y muy claras; y sobre esas normas he estado haciendo requerimientos a la Alcaldía, autoridades ambientales y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. ¿Y adivinen cuál es el resultado?: Comunicaciones extensas en las que se dice mucho, pero no se muestran acciones concretas.

En la respuesta recibida de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mencionan la Resolución 3027 de 2010, “Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones”. En dicho manual aparece la infracción D-17: “Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores”. En la misma comunicación dan a entender que el número de infracciones D-17 a octubre de 2021 es CERO. ¿Será que tendremos que seguir sometidos a la anarquía generada por motociclistas abusivos? Sería bueno que Vanguardia nos ayudara convocando a los responsables de ejercer autoridad para que le respondan a toda la comunidad.

Wilson Vásquez A.

¡No al cierre del Carrasco!

Yo doy mi voto para que El Carrasco no sea cerrado sin que antes sea asignado otro lugar para recolectar las basuras... esto es una terrible calamidad pública; no queremos calles llenas de basura que provocan criaderos de ratas y hasta serpientes, porque entonces tendremos nuevos virus de los cuales cuidarnos. Yo sé que el alcalde no puede dar una solución de la noche a la mañana porque no es una habitación que va a conseguir en arriendo y hay que darle un tiempo prudencial, por ahora El Carrasco no presenta ningún problema, como sí puede traernos problemas de salud y plagas un desorden de basura en las calles de la ciudad por tomar decisiones apresuradas, creo que aún se pueden abrir zanjas y colocar muros de contención, filtros, usar la basura como energía, evitar la contaminación. Hubo un incendio en días pasados, seguramente provocado por manos negras para provocar el caos y la destrucción. Yo no pretendo abolir la ley, pero en este caso hay que imponer la razón y la sabiduría para actuar, porque el mal no va a ser para el señor alcalde, sino para toda la ciudad, para todos nosotros.

Marina Cortés De Plata

Arbolito de Navidad...

Que siempre florece los 24... hoy en día es un adorno indispensable, en la mayoría de nuestros hogares ya se encuentra debidamente decorado, esperando iniciar la novena y la llegada de Navidad. ¿Cuál es su origen? ésta se inicia en el estado alemán de Niedersachsen de la Baja Sajonia, donde habitaba una comunidad de no creyentes y rendían homenaje al dios Thor, para conseguir esto, buscaban un niño y lo ofrecían como sacrificio en el árbol sagrado “El Roble del Trueno”, una cosa muy salvaje que nosotros nunca lo haríamos.

Llegó al pueblo el Padre Bonifacio de Maguncia en el año 723 dC y viendo esta costumbre, armado con un hacha y proclamando el nombre de Nuestro Jesús Cristo, ordenó se cortara el árbol y en cambio de éste sembró un abeto, comentando “Que este Árbol sea el símbolo del Dios verdadero, sus hojas serán siempre verdes y no morirán”, este religioso fue proclamado santo por la Iglesia en el año de 1805. A partir de este momento, propuso adornarlo con recuerdos bíblicos, como la manzana que complicó a Adán y a Eva, velas encendidas que se refería a la gracia de Dios e incluso representaciones de ángeles, para señalar que los ciudadanos ya habían olvidado el rito al dios Thor. Con el tiempo, las civilizaciones alrededor del mundo en las épocas navideñas, los adornos fueron cambiando y esta tradición es de todos los siglos, manteniendo un espíritu religioso. Es para la Iglesia Católica un triunfo de luz sobre la oscuridad.

Diego Serrano Acevedo.