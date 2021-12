Nueva modalidad de robo, ¡cuidado!

Para nadie es un secreto que existen muchas tácticas de los dueños de lo ajeno, y más que todo en época de diciembre, existen las mal llamadas que se hacen pasar por el nieto, sobrino que está en problemas con la justicia, pero la nueva, consiste que, en cualquier sito, negocio o supermercado, le llega un hombre o una mujer, que se hace que te (conoce y te saluda, te confunde) y uno de forma educada, le hace creer que sí la conoce. Pero te dice que trabajo en la alcaldía, y que no le han pagado la liquidación y no tiene ni un peso, que si le puede dar 20.000 pesitos, es donde tú te condueles, y accedes.

En el centro cerca del Éxito vi como un señor saludo a otro que lo cogió desprevenido y no le soltaba la mano, al poco tiempo el señor reaccionó, pero no sé qué llevaba de sustancia en la mano que dicho señor le dio todo, el celular y la cartera.

Por favor, no le demos la mano a nadie, empezando que, por la pandemia, esta modalidad inclusive con amigos, ya no va.

Acabemos esta manera de robo, despertemos y pasemos la voz, derrotemos la delincuencia

María Eugenia Mantilla

Bien por su ‘acción climática’

Colombia tiene potencial, sus tierras, sus climas, su minería, sus gentes, necesitamos verdaderos líderes que nos guíen nos conduzcan en la dirección correcta para lograr mejorar lo que tenemos e innovar nuevas energías y /o tecnologías pero sin desaparecer de la noche a la mañana lo que nos ha servido y aún sirve, esos son discursos populistas politiqueros de un inepto, encantador de culebras e ingenuos, que no sabe de nada y quiere hacer creer que todo lo sabe, destila odio, ignorancia y prepotencia, *es ese engendro que llevaría a Colombia a ser la más zarrapastrosa e in-humana*

Necesitamos seguir avanzando tal vez poco a poco hacia adelante, pero nunca-nunca a toda velocidad, pero para atrás, como son las pretensiones-intenciones del embustero líder de la Colombia *in-humana*

Augusto José García Rey

La reactivación económica

Reiniciar el comercio, la industria y otras facetas económicas, es una tarea necesaria que el gobierno ha comprendido; seguramente de ahí los días sin IVA, pues el país no puede cerrar la producción para obtener el dinero necesario y así cumplir los miles de compromisos económicos que tiene el estado, amén de toda la empresa privada que tiene que albergar su peculio para que las industrias se muevan y la producción retome su fuerza, ya que ella es uno de los motores del desarrollo. En los días de “encierro”, los únicos negocios rentables fueron: los bancos, las funerarias, los laboratorios transnacionales, las farmacias y los domiciliarios, todos ellos de consuno movieron una parte de la economía, que entre otras la movilización de alimentos porque sin ellos no hay por supuesto posibilidades de vida. Empero, ahora que se abrieron las compuertas de todo, así seguramente seguirá y cada quien responde por su salud y cuidados, medidas higiénicas y demás, en forma seria y rigurosa, porque no estarán los funcionarios encima de las personas para que se cumplan los requisitos de todo aquello que nos libra de la pandemia, como las vacunas y demás antídotos y remedios, así como otras medidas que han recomendado hasta la saciedad los entendidos y que a veces muchos pasan por alto. De ahora en adelante la responsabilidad es muy grande para poder subsistir.

Julio Valdivieso Torres

La Pollera Colorá

El señor Wilson Choperena está cumpliendo diez años de haber fallecido, habiendo dejado un legado musical muy exitoso, son centenares de recopilaciones que se impusieron a su memoria canción de la pollera colorá en todos los géneros. En Cartagena se impuso la melodía y tanto algunas exreinas se lo bailaron, Marta Ligia Restrepo, Leonor Duplat, Edna Run Lucena y una versión cómica de los Simpson, la editaron. Radio Nacional le rindió homenaje a Choperena, que su canción de cumbia debería ser un himno más en Colombia.

Saulo Méndez