Parque Eloy Valenzuela, Girón

Mi amigo y compañero de Academia Miguel José Pinilla, propuso en la sesión celebrada en Girón (15 de enero de 2022), que el parque de la Villa que no tiene nombre, llevara el del doctor Valenzuela Mantilla. Mejor acierto imposible, bien por esa propuesta. En mi libro “Girón su huella en el tiempo”, traigo una nota del doctor Manuel Serrano Blanco sobre este personaje de ciencia, que dice: “Hijo de Girón, su nombre Juan Eloy Valenzuela Mantilla que con su carácter de prebendado viene a adoctrinar la parroquia. Es el científico de la comisión botánica que, con otro hombre vinculado a las gentes y a la sangre de Bucaramanga don José Celestino Mutis, realiza una tarea sobre ciencias naturales, tan completa como no la ha cumplido otra en el país. Diole el padre Valenzuela a su tierra, el entrañable sentimiento del pueblo aficionado a las manifestaciones del espíritu. Al mismo tiempo, que naturalista y teólogo; tenía como aquel otro teólogo y naturalista, don Francisco Quevedo, la más cáustica vena humorística. Hay que leer los libros parroquiales de su época en donde consignó, todas las dolamas y alifafes de sus vecinos feligreses; las querellas del alma y las dolencias del cuerpo. Van desfilando por aquellas páginas de letra menuda con un realismo tan crudo y tan gracioso, tan deslenguado y tan cruel que ante ellas se contuvo la pluma devota de don Joaquín García en sus Crónicas de Bucaramanga con recatada admiración; sin embargo, esa escuela literaria del Padre Valenzuela fue la que hizo célebre la literatura española a través de su picaresca inmortal...”

Julio Valdivieso Torres

Es que no hay cómo

Sin el ánimo de ser pesimista, pero entendiendo que la realidad es tozuda, veo como la inseguridad y la movilidad se volvieron problemas sin solución. No hay cómo. Para empezar, Bucaramanga se convirtió en un corredor estratégico para la distribución y comercialización de estupefacientes, amén de consumidora de los mismos. En nuestra ciudad aparecieron bandas criminales como los “poporros” y los “pichis” que se tomaron la ciudad a sangre y fuego. Crearon fronteras invisibles en toda la ciudad en las que impera la ley de la selva. Y los ciudadanos de a pie ya no podemos disfrutar de los espacios públicos por temor a vernos en medio de las vendettas de estos grupos criminales. Si salimos, es con el credo en la boca. Ahí está el registro diario de Vanguardia sobre jóvenes asesinados por ajustes de cuentas, muchos de ellos simples consumidores ocasionales. Las autoridades no cuentan con la cantidad y calidad de personal especializado para este tipo de guerra interna. Ojo que el tema no es de percepción, es claro que la inseguridad se disparó en la otrora “ciudad bonita”.

De otra parte, la movilidad es otro problema que no tiene solución de ningún modo. No se contratan expertos en el tema sino “amigos”, como tampoco hubo planeación para las obras que hoy hacen falta. El parque automotor superó con creces la malla vial disponible de la ciudad y no se exigen controles al ingreso de más vehículos nuevos, lo que hace insalvable el caos en la movilidad. Con Metrolínea y la Dirección de Tránsito en quiebra y sin los recursos para sanearlas, el horizonte no pinta bien. Son entidades a las que hay que liquidar porque sencillamente no cumplieron con la misión para la cual fueron creadas. Y si a ello agregamos que las obras de reparcheo se hacen en horarios de oficina, ni hablar.

Es perentorio que desde la Alcaldía se nombren expertos en seguridad, planeación, urbanismo y movilidad para encontrar soluciones viables para problemas que con el correr de los días crecen con pasos de animal grande, antes de que nuestra ciudad sea una ciudad fallida.

Dámaso Londoño

Los desinteresados comentaristas

A los comentaristas radiales y de prensa no se les nota el interés personal por lo que promulgan, solo les impone normas la noticia, independiente del objetivo de la misma; Viven una imparcialidad a toda prueba.

Mientras el candidato Rodolfo Hernández no figuraba en las encuestas, no existía, por más santandereano que sea y sin importar la notoriedad de sus propuestas.

Tan pronto inicia su figuración a nivel nacional, sienten pavor de que sea elegido y ellos queden por fuera de la cola de privilegiados... Apareció mágicamente en sus columnas y comentarios, etc.

Qué pobreza de carácter y principios.

Aleyda Morales