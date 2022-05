Pesca deportiva

A raíz de la sentencia que acaba de hacer la Corte Constitucional sobre prohibir la pesca deportiva en el país con caña de pescar quiero manifestar estos puntos de vista y someterlos a la opinión pública de la nación; yo practico la pesca deportiva desde hace más de 40 años y tenemos un grupo de 4 a 6 amigos que también la practican y salimos a pescar una vez cada 2 o 3 meses al río Magdalena, Sogamoso, Opon, la Colorada, y ahora último al embalse de Topocoro en la represa del Río Sogamoso vía Bucaramanga; cuando vamos a pescar tratamos de que las bolsas de agua, comida y demás cosas que llevamos no queden tiradas en el lecho del Río u orilla del mismo, y evaluamos que cada ejemplar que cojamos con el anzuelo tenga las medidas permitidas por el Instituto de Caza y Pesca de la Nación y un criterio más tenemos de que si es un ejemplar a pesar de tener las medidas permitidas valoramos si ese pescado puede crecer más de 6 , 8 o 10 veces su tamaño y lo soltamos para preservar su especie; aunque no todos los pescados se cogen con anzuelo de la caña o con guindas puestas en la orilla del río.

Adicionalmente a este comentario quiero manifestar que en el muelle de Barrancabermeja se ven en las canoas y mesas de venta de pescado ejemplares de bocachico de 18 y 20cms de largo donde no se está cumpliendo con la talla minina exigida.

En el mes de febrero de este año fuimos a pescar con unos amigos al embalse de Topocoro de la Represa del Río Sogamoso después de 2 años sin ir debido la panadería del Covid 19 y notamos que los pescadores que viven o habitan en el sitio llamado La Playita después del Puente sobre el río Sogamoso se vienen a pescar acá a la represa entre 5 o 6 personas y no traen caña de pescar sino armados de arpón o ballesta y su respectiva careta de buceo y snorker con lo cual no hay especie de pescado que resista a esta cacería brutal y que van por la caza del famoso Tucunare donde cazan ejemplares de 30 cms de largo, siendo un pescado que crece más de 80 cms de largo más o menos.

A este paso que vamos, nos volveremos como los pescadores del archipiélago de San Andres y Providencia donde siempre la pesca se ha hecho con arpones y acabaron con todas las especies del litoral y ahora les toca abrirse entre 20 a25 millas náuticas mar afuera para poder pescar uno que otro ejemplar y eso con suerte; lo mismo está pasando en el Río Magdalena y Sogamoso, ya la pesca es escasa; muchas veces hemos salido a pescar al río y no cogemos ningún ejemplar en todo el día pescando con caña de pescar; cosa que le está pasando a los pescadores que lo hacen con chinchorros o trasmayos en donde se hacen más de 40 a 50 canoas diariamente en la desembocadura del Sogamoso con el Magdalena.

Reflexión: Con esto quiero decir que la Pesca Deportiva con Caña no es una actividad nociva para el ecosistema de los peces en ríos, lagos y lagunas en el territorio Nacional, en comparación con otras actividades de maltrato animal como la corrida de toros, peleas clandestinas de perros y gallos, criaderos de caimanes y babillas, ect; donde su alimentación de los mismos peces proviene del 99% de especies menores en su habitat como las famosas Toticas que no crecen más de 6 o 7 cms de largo, y la carnada a usar fuera de esta son los famosos señuelos de pesca, corazón de pollo, hígado de res y pollo, pedacitos de carne y una masa preparada de harina de maíz, ajo, gelatina, esencia de vainilla, huevo de gallina, ect.

Edgardo Muñoz Quiñones.

Cuando la sal se corrompe

Era el dicho de nuestros antepasados, cuando el juez también corruptamente, encubría a quien estaba cometiendo el ilícito. Actualmente nos tocará hablar de la corrupción del aire, la placa de ozono, los anillos de saturno, etc. Cuando vemos diariamente en las páginas del diario las denuncias de corrupción de los rectores de las universidades, Unidades Tecnológicas, UIS, etc. Estos, a cambio de dar ejemplo de transparencia y honestidad, hacia la comunidad, son los que no publican las convocatorias en el SECOP II, no utilizan los pliegos tipo, costo de pliegos $10’000.000 millones de pesos no reembolsables, etc. es decir utilizando todas las maneras de torcerle el pescuezo a la legalidad,

Que le paguen su parte del pastel a la SSI, al ingeniero Fernandez, al columnista Pedraza y a Vanguardia, para que no denuncien más y podamos todos terminar reeligiendo a los mandatarios y siendo el segundo país más feliz del mundo.

Aleyda Morales