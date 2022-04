Severo Hernández, leyenda de nuestro ciclismo

Cuando el gran Severo Hernández Tarazona ganó, el 18 de marzo de 1965, la segunda etapa de la Vuelta a Colombia que arribaba a Bucaramanga desde Pamplona, Norte de Santander, otro grande, llamado popularmente “Cochise” llegó de segundo pisándole los talones. Fue la primera vez que la competencia partía desde San Cristóbal, Venezuela. Esa etapa fue un jueves y el día siguiente era festivo. El viejo macanudo Julio Arrastía Brica, como lo apodaban con cariño, era el mejor comentarista de ciclismo en Colombia, venía en la caravana radial de RCN, y se hospedó en la casa vecina a la mía en donde residía la familia Uribe Vélez. Don Julio se estuvo en nuestra ciudad ese fin de semana y con él mi padre, que en esa época era el gerente local de esa cadena radial, y yo, fuimos a misa de seis de la tarde a San Pedro.

En el camino nos contó don Julio los detalles de la etapa, añadiendo que si la meta la hubieran alargado un par de cuadras más, “Cochise” la habría ganado. A Severo lo favoreció el conocimiento que tenía de las curvas y bajada hacia la meseta. Nos expresó don Julio su aprecio por la belleza de nuestra ciudad y le comentó a mi padre que por favor, así como hacen muchos europeos con sus bellas poblaciones, “no la dejáramos crecer más”.

La transmisión de la vuelta se hizo en enlace con La Voz del Táchira en Venezuela. Los técnicos de esa emisora le sugirieron a RCN que no era necesario llevar equipos, que ellos lo tenían todo, era verdad, pero irónicamente no los tenían bien instalados ni los sabían usar. Carlos Bergsneider, un genio autodidacta de la electrónica e ingeniero de RCN, tuvo que hacer un enlace radial con un radioaficionado en Bucaramanga, para entrar en Cadena con el resto de emisoras. Fue toda una odisea esa transmisión, pero como todo lo que hacía Carlos, salió perfecta.

Las peripecias que tenían que hacer los locutores de esas competencias para llevar la información, son capítulo aparte.

Orlando Serrano Orejarena

De columnas y colaboraciones

Leyendo las páginas de opinión de Vanguardia del lunes 18 del mes en curso, encuentro opiniones que ameritan unas reflexiones muy personales. La primera para observar que el pecado tiene tres atributos: no estar conforme a la voluntad de Dios, dañar gravemente nuestro proyecto de vida y que nuestras acciones pecaminosas lastimen a otras personas. Tocar música en Semana Santa no es pecado, no hay días especiales ni Dios castiga ni maldice de ninguna forma a quien no observe las tradiciones de la Iglesia. La otra, ¿Quién está obligado a pedir permiso al Vaticano para hacer una exhumación?. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Semana Santa recordamos la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Creemos como iglesia apostólica en el evangelio escrito por quienes fueron testigos directos e indirectos de la vida y las obras de Jesús. Dios no nos impone sino que nos propone creer en Jesús pero respeta el libre albedrío. Hay que sentir para saber, para entender. Quien no tiene una experiencia de Dios en su vida sólo se puede aferrar a su propio raciocinio, lo cual es respetable, aunque no se comparta.

Otra colaboración, pretendiendo desacreditar al candidato Gustavo Petro, hace una radiografía perfecta de lo que han sido todos nuestros gobiernos de derecha. Pobreza, democracia fallida, falta de libertades, regímenes excluyentes, indignos, sin valores. Es cierto que nuestra sociedad está enceguecida por los incendiarios del fascismo que nos ha gobernado, por la rabia y el ruido en las redes sociales, por muchos medios de comunicación que han vendido su independencia a las ideologías dominantes.

Atribuye a Petro unos calificativos sin fundamento. Desconoce, de hecho, una trayectoria política que ya envidian muchos de sus contradictores. Habla el colaborador de mentiras y engaños y pregunto: ¿No es esa la razón por la que nuestro país está en el fondo del abismo? En mi opinión, sus propuestas no son sólo realizables sino necesarias. Sus “compinches” son personas inteligentes, preparadas y que tienen, como Petro, una idea clara de las reformas estructurales que requerimos. Gustavo Petro no es el responsable de los estallidos sociales, estos obedecen al cansancio de un pueblo de un modelo económico opresivo y excluyente. Pero, como no hay verdades absolutas para muchos, todas las discusiones sobre religión y política, son respetables.

Dámaso Londoño