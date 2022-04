Tres moneditas de cobre

En Marcos 12,38-44 se narra la ofrenda de la viuda pobre que echa tres monedas de muy poco valor como ofrenda en la alcancía del templo. Aunque el texto no lo diga, se puede inferir que se trata de una mujer dedicada a pedir limosna. Después de que muchos daban generosas ofrendas, Jesús advierte que aquella mujer ofrece todo lo que tiene mientras los demás dan de lo que les sobra.

En estos tiempos, ¿Cuál es la ofrenda que le damos a Dios? Nos sobra soberbia, orgullo, violencia, muchas veces recursos económicos, intolerancia, libertinaje, entre otras. Nos falta humildad, espíritu de servicio, un espíritu pacífico y tolerante, misericordia para con todos los pobres de Dios, una vida más casta y menos pecaminosa, sin tanto frenesí por las cosas del mundo.

Esperamos siempre la ofrenda de Dios para nosotros, que nunca falla porque nos da la vida, la salud, el pan, el techo el vestido. Pero, ¿y los demás? ¿Los que carecen de todo? En esta Semana Santa podemos junto al ayuno y la penitencia, meditar sobre esto. Cuál ha sido nuestra actitud con los más necesitados y excluidos, mirar con los ojos del corazón si les estamos ayudando a mitigar todas sus carencias. Ahí están frente a nosotros todos los días los habitantes de la calle, los enfermos, las poblaciones carcelarias, las viudas y huérfanos desamparados, los refugiados y migrantes. “Misericordia quiero y no sacrificios”. Más que una actitud de recogimiento en las iglesias, más que actuaciones religiosas y culturales, que son importantes, Dios quiere que salgamos a “callejear” nuestra fe. Participar individualmente o en comunidad en tareas concretas que lleven pan, ropa, ayuda económica, compañía, solidaridad para que sientan que no están solos, que hay una Iglesia movida a la fraternidad. Esta es la ofrenda agradable a Dios. Menos sahumerios, menos indiferencia, menos religiosidad individual y más espiritualidad. Los tiempos que corren no son buenos, pero hay mucho que podemos hacer para mejorar la situación de los abandonados. ¿No somos todos hijos de Dios en Cristo Jesús? Es el momento para que los creyentes demos de aquello que nos hace falta y menos de lo que nos sobra.

Dámaso Londoño

No más engaños ni mentiras...

Espero que el candidato que salga electo presidente del país, practique el séptimo y octavo mandamiento de la Ley de DIOS, aunque es muy difícil que un político llegue a practicarlas... pero, lo más importante es la paz, el trabajo y la salud para sus electores; que tanto se promete siempre y no lleguemos a quedarnos viviendo de ilusiones, que esta vez no sintamos que al dar el voto nuevamente fuimos burlados en nuestra buena fe. No miremos raza, ni credos, ni colores, sino que la justicia social sea la bandera de cada quien y la igualdad como una meta. Si gana la izquierda que invierta en el pueblo abriendo muchos empleos, una izquierda que no pretenda confiscar y respete los bienes de la gente, respetando la propiedad propiedad y logre sacar adelante la reforma a la justicia y la salud borrando la mala sombra que mantienen del castrochavismo que asusta a todos. Que logren culminar la paz tan anhelada y al final quede como el mejor gobernante para ricos y pobres de este país. Creo que la izquierda, tiene personas con mucha estatura moral, y tienen claro el fracaso que ha tenido Venezuela, por haber acabado con las empresas y poner la gente a padecer grandes sufrimientos de hambre que para nadie es un secreto, porque también vemos los miles de emigrantes que han llegado a este país, huyendo. Nosotros queremos un gobierno que sea un verdadero líder y nos ayude a bajar el costo de vida porque ya no hay dinero que alcance y en consecuencia vemos aumentando la delincuencia y la mendicidad. Votemos con convicción no por la corrupción... ¡que este país cambie! y que de la mano de DIOS, ayude al gobernante a tripular el barco al mejor puerto y nos logre sacar adelante.

Marina Cortés de Plata

¡Ni como empleada doméstica!

Francia Márquez dice que al presidente le molesta ella porque no concibe que una mujer como la que posiblemente tenga él como empleada doméstica, llegue a ocupar la presidencia. ¡No, no es eso querida Francia, es su resentimiento, su rencor, su odio, que dudo le permitiría ser aceptada ni como empleada doméstica!

Orlando Serrano Orejarena