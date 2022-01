Tres puntos de vista

Si no fuera por el estilo novedoso, original y buen humor de las columnas de Sergio Rangel, diría que es el profeta del apocalipsis cuando toma como referencia y tema la política y particularmente en el caso de Petro. Trata de crear pánico para el caso en el que una democracia (tan precaria en nuestro país) elija a un representante de izquierda, que tiene más de liberal que de socialista y menos de comunista – hoy en el cajón de antigüedades – y que el único favor que le haría a esta sociedad feudalista es colocarla en la modernidad capitalista pura, donde todos los sectores productivos estén en franca competencia, lejos de los favores de gobierno que retroalimentan el poder con diferentes políticos adobados y programados por los viejos caciques herederos de castas políticas que no permiten que el país y la sociedad avancen hacia un desarrollo del capital y de cultura política y hace comparaciones (eso sí odiosas e incorrectas) con Chávez y Fidel Castro. El mismo guion lo trata Julio Valdivieso en Hágase oír; no alcanza a captar el problema venezolano que comenzó con el saqueo de las rentas petroleras en la era de los gobiernos del Copei y AD, que subsidiaba toda la economía venezolana y junto a la corrupción fue el descalabro de Venezuela. Lo demás ya lo conocemos, pero exageramos si lo colocamos como punto de referencia, para tratar temas políticos nuestros, en este país tan desigual. Dámaso Londoño nos da un panorama alentador y veraz en su comentario “Sí, voy a votar”; por favor léanlo. Felicitaciones a Vanguardia por su diversidad, esto nos permite debatirnos, no compararnos, dicho sea de paso.

Ernesto Rodríguez Albarracín

Medios y ciudadanía,

a la espera de propuestas

Llegó el tiempo del necesario debate. Tienen toda la razón las numerosas personas que aseguran que es necesario dar el inicio para el partidor de la campaña proselitista en procura de la presidencia y a la cual se encuentran aspirando muchos candidatos; claro que al partidor ahora le hacen mucha falta las ideas, propuestas, planes o iniciativas.

La ciudadanía y los periodistas de todos los medios de comunicación del país lo que desean ahora es conocer, del abultado número de candidatos, sus programas de gobierno; no existe más tiempo para perder debido a que la jornada de elección presidencial es el 29 de mayo del presente año; es decir, solamente queda para el debate un poco más de 4 meses.

Sin ninguna duda, a la fecha, resulta abundante la lista de aspirantes a la presidencia pero son escasas las prepuestas serias y viables; además de los periodistas en general y el ciudadano corriente, todos los estamentos de la sociedad anhelan menos gestiones politiqueras y que en forma inmediata se inicie el debate que tanta falta está haciendo.

Es indiscutible que la principal propuesta a debatir es sobre los programas o iniciativas para continuar enfrentando el problema de la pandemia, el crecimiento de las desigualdades económicas y los planes en procura de erradicar la inmoralidad en la administración pública.

También esperamos escuchar las propuestas del grupo de candidatos sobre el tema del desprestigio y la impunidad en los sistemas de la justicia, el desplazamiento de campesinos en algunas regiones nacionales, asesinato de líderes sociales, la problemática para el país por la migración de venezolanos a Colombia, la creciente inseguridad ciudadana, el desempleo, los deficientes sistemas de salud, el conflicto que existe en las cárceles del país por el gravísimo y además creciente hacinamiento, el tema pensional, la disminución de la producción agropecuaria debido, entre otros motivos, al abandono del trabajo en el campo, los programas para reducir la pobreza, las desigualdades económicas y sociales; además sobre el cumplimiento de los acuerdos de la paz con las FARC y el diálogo con otros grupos guerrilleros.

Claro está que en cualquier gestión presidencial y más que todo en las reformas laboral, pensional, de salud y sobre la justicia el poder legislativo, en el Senado y la Cámara, debe colaborar en procura de la la aprobación de iniciativas que beneficien a todos los habitantes del país.

Jorge Giraldo Acevedo

Felicitaciones

A la hermandad de los Nazarenos pertenecientes a la Parroquia San Francisco Javier del municipio de Piedecuesta, por su excelente labor voluntaria y desinteresada en el embellecimiento del parque ubicado sobre la calle 8 con carrera 9, casco antiguo. De igual manera agradecemos a la Piedecuestana de Servicios Públicos por su labor en recoger los residuos forestales; esperamos que el señor alcalde Mario José Carvajal deje un legado transformando este agradable parque, sus bancas podrían hacerse en cemento blanco para mayor duración.

José Luis Camacho Pinilla