Vereda Árbol Solo del municipio de Curití, Santander

A continuación pretendo describir una situación que ha venido afectando los habitantes de esta vereda desde hace muchos años y ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto.

Después de un año de respirar aire contaminado, junto con mi familia, resolví presentar un derecho de petición ante la CAS, para indagar por qué esta entidad no ha intervenido para que la mina de piedra que diariamente emite partículas, que a su vez son diseminadas por un gran territorio, sigue afectando a toda una comunidad. La mina a la cual hago referencia se llama Calizas y granitos y es de la familia Aguilar.

Como todas las entidades del Estado, para quedar bien con el derecho de petición la CAS envía a un funcionario, acompañado por la personera de Curití, pero no se acercaron a la mina. Hoy un año después de dicha visita, la mina sigue contaminando, la vía rural es ocupada continuamente por tractocamiones de seis ejes, que en Colombia conocemos como mulas, siguen las explosiones con dinamita y no se ha dado a conocer el plan de manejo ambiental.

Por lo anterior, se ha informado de tal situación a la Procuraduría y nuevamente se inicia la mamadera de gallo a la comunidad: un nuevo funcionario de la CAS visita la vereda.

Como nosotros todavía creemos en el Estado, esperamos que si algún funcionario de la Gobernación lee esta nota nos haga el gran favor de pedirle al señor Gobernador que intervenga ante su honorable tía, que es la propietaria de la mina, para que tome las acciones necesarias y como familia del señor Gobernador de ejemplo y deje de contaminar tanto el aire como el ambiente con el ruido que generan las máquinas.

Queremos, tanto la comunidad como yo, dejar en claro que en ningún momento estamos solicitando la suspensión de la mina, solo queremos que cumplan los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para que todos podamos vivir sanamente.

Gilberto Almeyda Almeyda

¡Seamos legales, paguemos impuestos y los peajes!

Es más económico transitar por una buena vía con peajes que transitar por una larga y mala vía sin peajes.

Desafortunadamente los populistas y politiqueros mal intencionadamente utilizan argumentos equivocados para atacar el cobro de peajes e impuestos, que con ellos se construyen y mejoran las vías y la vida, favoreciendo a los usuarios directos e indirectos y beneficiando a todos especialmente a los más pobres.

Construir mantener o mejorar una vía tiene costos muy elevados, y una forma para poder hacerlas es cobrando peajes, de lo contrario nos ahorramos lo del peajes pero seguimos transitando por trochas o malas vías, que hacen más onerosa y costosa la movilidad.

Las vías son nuestras y para nuestro servicio, debemos cuidarlas y velar por su correcto funcionamiento y mantenimiento, aportando lo que legalmente nos corresponde, paguemos los peajes, es nuestro deber y obligación, exijamos sí, su buen y correcto uso. Son buenos y legales los ciudadanos que aportan pensando en el bienestar de todos.

Augusto José Garcia Rey

Al doctor, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia

El doctor Álvaro Uribe, es un hombre de muchos valores y creo que debería volver a reelegirse porque es el hombre que este país necesita; basta con que recordemos cómo estaba este país antes que él llegara a gobernar. Antes de su mandato no podíamos salir, era un peligro ser secuestrado y ahora le recriminan por todo y no hallan que hacer para buscarle la caída. ¡Mejor cierren la boca! No es sensato que mientras a otros personajes se les perdonan sus crímenes, sí le busquen al expresidente Álvaro Uribe cualquier razón idiota para pretender llevarlo a una corte de justicia, cuando si fuéramos agradecidos le daríamos nuestro respeto como el buen presidente que fue y además reelegido popularmente por su honesta administración. Hay que dejar tanto “ardor” por cosas malas del pasado, hay que perdonar, quien juzga verdaderamente es la “justicia divina” y Dios siempre lo ha enseñado. Es que la Corte Suprema de Justicia debería darle un “Habeas Corpus” y anular estos procesos contra nuestro apreciado expresidente de Colombia, que tanto hizo por el país en su momento y que injustamente ha sido tan atacado.

Marina Cortes de Plata