Como hacer ejercicio todo el año sin dolor

En nuestro congestionado día a día no dejamos tiempo para nosotros mismos, vivimos en función de nuestro trabajo y familia; A la hora de hacer ejercicio queremos la pastilla mágica, eso no existe, para tener nuestro cuerpo en perfecto funcionamiento y condición. A pesar de estas circunstancias necesitamos practicar regularmente cualquier deporte y tener una buena capacidad aeróbica en la que nuestro sistema cardiovascular se vuelva cada vez más fuerte y establecer una base muy sólida en nuestra pirámide de ejercicio: el entrenamiento en zona 2 es una gran solución.

Este método consiste en una especie de juego en donde buscamos ubicarnos en determinado rango de pulsaciones del corazón en donde no vamos ni muy despacio, ni muy rápido. En esta zona podemos ejercitarnos por tiempos prolongados sin esforzarnos demasiado. Lo más importante es cambiar nuestra mentalidad para que al terminar nuestra sesión no nos sintamos culpables de no haber realizado suficiente actividad física. En esta zona le enseñamos a todo nuestro sistema a usar como fuente de energía la grasa, la cual es casi ilimitada, en vez del glucógeno. Lo interesante es que con el paso del tiempo y disciplina podemos realizar nuestra actividad favorita 6 días a la semana sin llevarnos a la fatiga y por consiguiente llegar a lesionarnos y lo peor de todo dejar de hacer ejercicio.

¿Como calcular tu zona 2?

1. Hablar mientras hacemos ejercicio:

- Cuando estamos realizando nuestra actividad física debemos poder sostener una conversación.

- Si nos cuesta demasiado inhalar por la nariz, lo que debemos hacer es bajar el ritmo o intensidad para que nuestras pulsaciones bajen y logremos que el aire solo ingrese a nuestro cuerpo por vía nasal, y así poder seguir nuestra conversación.

- Es ideal para empezar ya que no necesitamos ningún tipo de equipo sofisticado; pero no es la más exacta.

2. Calculadora de zonas de frecuencia cardiaca.

En internet podemos encontrar este tipo de calculadoras. Esta forma de calcular la zona 2 es más exacta, pero se corre el riesgo de lesionarnos al buscar nuestra frecuencia máxima si no tenemos la condición física para realizar el esfuerzo.

Los principiantes pueden hacer este tipo de entrenamiento entre 30 – 45 minutos (4-5 días a la semana) hasta poder realizar 60 -90 minutos (5-6 días a la semana) durante todo el año con incrementos graduales mes a mes.