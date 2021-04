ExxonMobil en Santander

En diciembre de 2020, los medios de comunicación informaron que el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral (Ppii) en Colombia – Yacimientos no Convencionales – lo realizaría Ecopetrol, en la jurisdicción de Puerto Wilches, con una inversión de US $ 77 millones y bautizado con el nombre de “Kalé 1”. A raíz de esa buena noticia, en una columna que titulé “FRAKING EN SANTANDER” informé y celebré que la solicitud pública que le formulé al Señor Presidente Duque de “Agilizar y priorizar el desarrollo de los proyectos piloto de explotación de los yacimientos no convencionales en el magdalena medio santandereano”, hubiera funcionado. Es decir, nos cumplió con ese primer milagrito.

Como es de conocimiento público, el pasado 31 de marzo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH le adjudicó a la ExxonMobil el segundo Proyecto Piloto de Investigación Integral (Ppii), denominado “Platero”, ubicado también en Puerto Wilches, con una inversión a ejecutar de US $ 54 millones. Logra la ExxonMobil coronar un proceso iniciado desde principios del 2020 y, el presidente Duque, continuar cumpliendo con la palabra empeñada en la reunión celebrada en Cenfer.

¿Y por qué hablo de milagrito? Porque una inversión de medio billón de pesos (US $131 millones) a ejecutar en un año, no es fácil de conseguir para un departamento, especialmente en tiempos tan difíciles de pandemia y pos-pandemia, como los que estamos viviendo y sufriendo. Además, es muy importante tener en cuenta que la ANH exigió como primer criterio para la adjudicación de estos proyectos, la obligación de destinar el 1% ($ 5 mil millones) del valor de las inversiones, en Programas de Beneficio de las Comunidades (PBC) y como segundo criterio, el que las empresas adjudicatarias deben adquirir bienes ($40 mil millones) y servicios locales ($35 mil millones) por un mínimo del 8% y 7% respectivamente, del total de las inversiones.

Por lo anterior, conviene volver a traer a cuento lo que en su momento manifestó la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) cuando al analizar los beneficios que traería para Colombia el desarrollo de los Yacimientos no Convencionales (YNC) afirmó que, entre otros beneficios, un sólo proyecto podría generar hasta 5 mil empleos, entre directos e indirectos. Reitero: para Santander y especialmente para nuestro magdalena medio, esta es una oportunidad de oro.

El Presidente Duque y la ANH nos cumplieron. Señores ExxonMobil... quedamos expectantes y les deseo muchos éxitos.