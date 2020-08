La E.S.E. Hospital de San Gil. -2

En mi columna del pasado 6 de mayo, sobre este mismo tema y luego de examinar lo que aparecía en el Secop (sistema electrónico para la contratación pública), me atreví a afirmar: “¿Dónde están las contralorías departamental y nacional? y ¿la Procuraduría?. Esta injustificada demora va a cobrar vidas”. Pues lamento informar que, a la fecha, van 5 muertos confirmados por coronavirus, virus que no perdona cuando no hay UCIS.

Como Vanguardia publicó el pasado 29 y 31 de julio dos informes sobre el hasta hoy fracasado proyecto de “Reposición de la infraestructura de la ESE Hospital Regional de San Gil”, vuelvo al tema para formular unas preguntas. Conviene recordar que, para ejecutar la obra en mención, se celebró un contrato en febrero de 2019, por $23.705 millones con una unión temporal conformada extrañamente (98%, 1% y 1%) por tres empresas y la obligación de entregarla en septiembre de 2020. Los recursos venían del Gobierno Nacional pero la contratación de los diseños, interventoría y obra, los contrataba la Gobernación.

A hoy, el constructor solo ha ejecutado el 12% de la obra y afirma que la demora se debe a errores en los diseños. Pregunto: ¿Quién elaboró los diseños? ¿Cuánto costaron? ¿Cómo se llama esa empresa?, ¿Hubo un concurso de méritos para contratarla?, ¿Y, si estaban mal los diseños, por qué hasta hoy -18 meses después- el constructor lo manifiesta?. Insólito que el constructor ahora afirme que, además de los errores en diseños, el problema se debe a “....que falta voluntad política del Ministerio de Salud”.

El Secretario de Infraestructura afirma que con el dinero inicial y sin adicionar los $25 mil millones necesarios para terminar la obra, se construirá la primera fase. Pregunto: ¿Por qué hablan ahora de fases?. El objeto del contrato no las contempla. Extraño también que ahora el Secretario de Salud afirme que “hacer ajustes en los diseños eléctricos y de aires acondicionados se demora dos meses...”.

Lo doloroso es que habrá más muertos y la UCI del Socorro es insuficiente. Me informan que la comunidad sabe lo que sucede, -¿corrupción?-, es posible pero... COMO LA JUSTICIA NO FUNCIONA, prefieren callar.

Los invito a denunciar públicamente y que, al menos, LA SANCIÓN SOCIAL opere.