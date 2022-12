Malgastar... ¿Por qué y para qué?

En las últimas semanas, en boca de la opinión pública y de los medios de comunicación, han estado tres interesantes temas que aspiro a examinar de manera objetiva y crítica, con la intención de quien lo único que desea es lo mejor para nuestro país. Los temas son los siguientes: 1) La decisión del gobierno Petro de comprar 16 aviones de guerra con un costo aproximado a los 2.500 millones de dólares (11.9 billones de pesos); 2) Adelantar un programa de construcción de vías terciarias y/o veredales para fortalecer el campo y 3) La propuesta de contratar 100 mil jóvenes como gestores de paz, utilizando integrantes de la “primera línea”, a razón de cien mil millones de pesos mensuales.

Con la compra de los 16 aviones, debemos preguntarnos. ¿Cómo para qué?. Urge recordar el sabio dicho de nuestros abuelos: “Quien gasta en lo que no es menester es que quiere empobrecer”. Con decisiones como esa, tras de pobres... ¿todavía más pobres?, pero además gastará Petro más de media reforma tributaria en lo que no se necesita. Con lo que cuestan esos 16 aviones podríamos construir tres represas como la de Topocoro, o construir 11.900 kilómetros de placa huellas en las vías rurales, a un costo promedio de mil millones de pesos/kilómetro generando, además de miles de empleos, impactar la seguridad alimentaria, mejorar la competitividad del sector rural y facilitar que los campesinos puedan sacar las cosechas. De verdad, no solo no entiendo esa decisión, sino que me parece equivocada y me pregunto: ¿En que queda el discurso de que el problema de Colombia es el hambre?

Tema 2: celebro la intención de construir infraestructura vial para el campo. El atraso en la red vial terciaria es monumental; de los 300 mil kilómetros existentes, solo 15 mil (el 5%) se encuentran en aceptable estado. Cuestiono que se afirme que los proyectos se ejecutarán con las Juntas de Acción Comunal, esquema superado hace ya varios años por ineficiente y corrupto. Técnicamente, es inaceptable ignorar los profesionales de la ingeniería civil, vías y transporte, ambiental y de proyectos. Como está planteado, es asegurar el fracaso.

La propuesta de los cien mil gestores de paz, en mi criterio, es crear milicias por fuera de las Fuerzas Armadas, para atender las necesidades de un programa de la Presidencia y cumplir una promesa a los integrantes de la “primera línea”. Sobre este punto, volveré en una próxima columna.

Apreciados conciudadanos... superclave, estar EXPECTANTES.

NOTA 1. Agradecer a Prosantander, a su presidente Rafael Marín, por el homenaje y reconocimiento de que fui objeto hace unos días.

NOTA 2. Agradecer a todos mis lectores y desearles un feliz y próspero año 2023.