Prohibir el Fracking......¿por ley?

En las últimas semanas, los medios de comunicación y en general la opinión pública ha dedicado bastante espacio y atención en comentar, controvertir, criticar y hasta burlarse por las salidas en falso de la ministra de minas y energía, Irene Vélez, quien evidentemente no sabe nada del cargo para el que fue nombrada. Las cuestionadas afirmaciones de la mencionada ministra y en general sus “metidas de pata” nos han distraído sobre una temeraria propuesta presentada por la ministra del ambiente, Susana Muhamad, con graves repercusiones para Santander y el País, de prohibir por ley la investigación y potencial explotación de los YNC (Yacimientos no Convencionales).

Esta propuesta, en el evento de cristalizarse, traería gravísimos efectos sobre nuestro Departamento, dado que las pruebas piloto - como un paso clave de la investigación que se adelanta por el método científico- ya cuentan con licencia ambiental aprobada por la ANLA y se están ejecutando en Puerto Wilches, contratadas por Ecopetrol. El mayor efecto de la prohibición sería el económico, porque tal como lo señaló en el 2019 el presidente de la ANDI, la inversión estimada para explotar los YNC ascendería a 40 mil millones de dólares y sería la decisión más importante, en materia económica, en los 200 años que llevamos de república independiente. De ese tamaño es el impacto que ahora quiere la ministra, sin argumento científico alguno, prohibir por ley. Imposible ignorar que el fracking se utiliza en países como USA, Canadá, Australia y Reino Unido, estrictos defensores del medio ambiente.

De ser cierto que el gobierno requiere tanto dinero, ¿porqué quiere sacrificar la “gallina de los huevos de oro” y, a cambio, buscar los recursos con reformas tributarias, arruinando a los colombianos y al País?.

Por último, transcribo un párrafo de la columna titulada “Discutiendo lo que no se discute” del Doctor Moisés Waserman, publicada en El Tiempo: “Ha habido lluvias de ataques contra esas pruebas piloto. Los argumentos tienen el formato de “mejor no investigue, no vaya a ser que no nos guste el resultado”. Como siempre, se trató a los expertos de arrogantes, cuando es lo contrario. Acá se necesitan ecólogos, geólogos expertos en tectónica y geodinámica, ingenieros de suelos y ambientales. Pero han sido reemplazados por una nueva clase de opinadores que no tienen necesidad de estudios relacionados. Hoy, uno se autotitula de ambientalista, o cualquier otro tipo de activista, y confunde la discusión, contraponiendo a los argumentos de ciencia sus gustos y prejuicios.”

Señores parlamentarios, gremios, líderes, etc......nadie dice naaada.

QUEDAMOS EXPECTANTES.