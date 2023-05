¡Qué ilusión, qué vergüenza y qué desgracia!

Esta es la verdadera historia, que aún no ha terminado, de tres incontrovertibles hechos que atropellan el país, pero especialmente a nuestro Santander.

Una ilusión: Fue una esperanza con fundamento, la que tuvimos en abril de 2021 cuando publiqué la columna “Exxon Mobil en Santander”, comentando que Ecopetrol ejecutaría el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral (Ppii) en Colombia, denominado Kale 1, de exploración de Yacimientos no Convencionales (YNC) en Puerto Wilches, con una inversión de US 77 millones de dólares. En el mismo escrito también celebraba informando que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había adjudicado a la Exxon Mobil el segundo proyecto Piloto (Ppii) de YNC, denominado Platero, también en Wilches, con una inversión de US 54 millones de dólares. ¿Y porqué una ilusión? Porque además de que se invertirían en Santander más de medio billón de pesos, la Asociación Colombiana de Petróleo ACP manifestaba que, entre otros beneficios, un solo proyecto de exploración de YNC podría generar hasta 5 mil empleos, entre directos e indirectos.

Una vergüenza: Sentimos verdadera -vergüenza ajena- cuando nos enteramos de que la plenaria del Senado de la República aprobó, con 62 votos a favor y 9 en contra, el proyecto de ley presentado por el gobierno Petro, impulsado y enmermelado por las ministras de Minas (Irene Velez Torres) y del Medio Ambiente (Susana Muhamat González), para prohibir el fracking (la explotación de hidrocarburos en YNC), colocando la “ideología” por encima de la ciencia. Lo más grave es que en el mismo proyecto, se incluye la decisión de prohibir, de manera general, la suscripción, adición, contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para la exploración de hidrocarburos en Colombia. Ahora, ante la anunciada prohibición, la Exxon Mobil informa su retiro de los proyectos en el magdalena medio santandereano. Vergonzosa la inseguridad jurídica en Colombia.

Una desgracia: El domingo 21 de mayo, Vanguardia tituló en primera página: “Se perdieron 16 mil empleos por menor actividad petrolera”. Perder 16 mil empleos es una desgracia que no es casual sino causal. Es una consecuencia de irresponsables anuncios y decisiones equivocadas. Son 16.000 familias que, en aras de la supuesta “transición energética”, quedarán en la calle, sometidas a la pobreza y al rebusque.

Mientras en países ricos como USA y Canadá generan riqueza y bienestar con la explotación de YNC, protegiendo con tecnología y ciencia el medio ambiente, nosotros ignorando el método científico, prohibimos por ley.

El proyecto de ley en mención, todavía es proyecto. SEÑORES PARLAMENTARIOS: ¿con qué crudo cargaremos en un futuro la refinería de Barranca?...QUEDAMOS EXPECTANTES.