Señor Alcalde... El Carrasco

Con frecuencia recibimos información sobre “El Carrasco”, el basurero que se convirtió en relleno sanitario. En diversas épocas, titulares de Vanguardia sobre un incendio que no lo afectó, una orden judicial para el cierre, el escándalo de Vitalogic, una acción popular interpuesta por los vecinos, afectados por los olores ofensivos, en fin...

Conviene recordar que, a finales de los 70s, las escarpas de Malpaso (sur occidente de Bucaramanga) fueron escogidas por las Empresas Públicas de Bucaramanga, con la asesoría de una empresa canadiense, para depositar en esas cárcavas las basuras de la ciudad.

Era un basurero (depósito a cielo abierto) que a mediados de los 80s se convirtió en relleno sanitario (disposición técnica de los residuos, cubrimiento con tierra y construcción de celdas). Posteriormente, de manera equivocada, se autorizó la construcción del barrio El Porvenir y de otros asentamientos, ubicados en zonas relativamente cercanas al relleno sanitario. A partir de esos años, con la legislación ambiental nueva, se inició un verdadero calvario y nido de conflictos entre la EMAB, la comunidad, las autoridades ambientales (CDMB), el ANLA y el poder judicial. Además de lo expuesto, se agregan enormes intereses económicos y contratos, a veces, non sanctos.

A la fecha, el lío está vivo. Jurídicamente hay orden de cierre desde 2011 y ambientalmente, desde el año pasado, por orden del ANLA. Sin embargo, se mantiene funcionando debido a la “emergencia sanitaria” que se causaría al cerrarlo pues no hay sitio definido para llevar los residuos sólidos y a la racionalidad con que el juez encargado del caso ha actuado, ampliando plazos. Pero como dice el dicho: “no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla”. Urge actuar.

Hoy al Carrasco le llegan mil toneladas diarias de residuos, procedentes de 16 municipios. La administración municipal es la responsable del mismo y el Señor Alcalde tiene el reto de encontrar un nuevo sitio para disponer los residuos sólidos, con el apoyo de los municipios usuarios. Cuenta con una EMAB eficiente, un super estudio que está trabajando la UIS y el apoyo de la ciudadanía para lograrlo.

Señor Alcalde... seguimos expectantes.