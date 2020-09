Señor Gobernador y alcaldes... BRAS y EMPLEO -3

Sin desconocer la gravedad de los problemas de vandalismo, violencia, polarización, conflictos, egos de nuestros gobernantes, de los líderes políticos y empresariales, y conflictos institucionales que, en las últimas semanas, han copado las noticias en medios de comunicación y redes sociales, considero que hay saturación de información y nos lleva a soslayar los graves problemas existentes, incrementados por la pandemia, tales como el desempleo, la pobreza, el desarrollo económico y la desesperanza. Estos son producto, en buena parte, de la incapacidad de fijar metas y concentrarnos en abordar y priorizar lo fundamental.

Creo que los proyectos y aspiraciones comunes nacionales y regionales, generadores de empleo, desarrollo económico y progreso, nos unen y es esa la razón por la que, de manera vehemente, vengo solicitando al Gobernador, a los alcaldes del área y al sector privado, desarrollar proyectos productores de empleo.

A nivel local urge acelerar proyectos de infraestructura vial, para los cuales se cuenta con los recursos. Es inexplicable que IDESAN, teniendo el dinero de los peajes en el banco, no haya iniciado los procesos de contratación de dos importantes obras: la rehabilitación del tramo Palenque - Café Madrid y la doble calzada La Virgen – La Cemento, incluyendo el intercambiador de Colseguros, con una inversión de $120 mil millones y que ni siquiera haya contratado el mantenimiento de las vías a su cargo. Inexplicable también que la Alcaldía de Bucaramanga no haya iniciado la obra de la Calle 54 (se decretó por valorización y ya se cobró pero, de inicio... nada), como también que la CDMB, teniendo con qué, pues recibió del Municipio casi $50.000 millones, no haya despegado con la ejecución del parque El Loro ni con los programas de protección de la cuenca superior del Río de Oro.

Señores gobernantes, según analistas especializados, a corto y mediano plazo, la situación económica será más grave de lo que imaginamos. Por eso urge organizar un plan de acción inmediato para luchar contra el desempleo y desarrollar, especialmente, infraestructura como fórmula para reducir el impacto que se avecina. Tenemos proyectos en remojo y para concretarlos es indispensable unirnos, organizarnos, superar egos malsanos, aplicar muchas ganas y voluntad política.

Señor Gobernador y alcaldes... Estamos y seguiremos expectantes.