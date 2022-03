Aleta dorsal

En 1975 me fui a vivir a Barranquilla en medio de mis abuelos maternos, los cuales estaban separados, pero se turnaban para aguantar a un nieto bastante inquieto que se entretenía con las historias que contaban los mayores. Ese año llegó al Junior Avelino Julio Comesaña, un jugador menudo y con pinta de actor francés, quien vino al fútbol colombiano gracias a que Millonarios lo contrató y de ahí sale para ‘Curramba’, una ciudad que lo acogió como si hubiese nacido en Rebolo o Barrio Abajo.

No vamos a negar que el calor lo afectó, pero lo que nadie sabía era que él era un escualo cuya piel tenía dentículos dérmicos y a medida que se fue adaptando a su nuevo acuario, que no era otro que el Romelio Martínez, Julio Comesaña comenzó a mostrar sus afilados dientes y empezó a ser pieza fundamental de un onceno dirigido por José ‘Puchero’ Varacka, el cual fue la sensación en 1976 cuando contrataron a muchos jugadores argentinos y de la mano de ‘La bruja’ Verón y más de 15 jugadores entre barranquilleros, samarios y de diferentes municipios de la Costa Atlántica, el Junior empezó a dar campanazos de alerta porque quería conseguir su primera estrella.

Ese equipo, que tenía a Delménico como arquero, empezó a conformar una columna vertebral que yo nunca vi en mi vida. Quién se iba a imaginar que iban a construir una escollera humana con tanta calidad, pero sobre todo que dieran tanta suela que nadie se atrevía a desafiarlos. ¡Parecían zapateros! Eran ellos Rafa Reyes, Dulio Miranda, Gabriel ‘Jopa’ Berdugo, Armando ‘Ringo’ Amaya, ‘Toto’ Rubio y al lado de ellos como para no desentonar: ¡Julio Comesaña! Eran Atila y los Hunos, pero en el Junior si no daban los unos, daban los otros. Eran unos bárbaros. Nadie se atrevía a nadar en ese acuario de tierra, grama, humedad y brisa que sacudían al más guapo.

Una tarde de 1976, jugaban el Junior y Millonarios. El Romelio tenía gente hasta en las vallas publicitarias. El partido estaba caliente y el ron caña llovía, igual que el arroz de lisa y el jugo de corozo. Los ánimos estaban caldeados y en una jugada Comesaña fue a buscar en la mitad de Bocas de Ceniza a Alejandro Brand, un maestro con el balón. Julio estaba detrás del antioqueño cuando de pronto sintió que un arpón del codo derecho del talentoso volante cortó sus branquias y la sangre tiñó de rojo la camiseta de Julio agregándole otra raya a su piel rojiblanca.

Desde el banco enviaron a Fernando ‘Orejita’ Núñez, el eterno kinesiólogo del cuadro ‘tiburón’ y él, al ver que Julio manaba sangre a borbotones, le pidió al médico que lo atendiera, pero Varacka de inmediato alistó el cambio. Julio no solo se negó a salir, les advirtió que si lo sacaban, los sacudía a trompadas. ‘Orejita’ le introdujo dos tapones de algodón y Julio regresó a la cancha. No solo a buscar a Brand, también a seguir metiendo pierna que era lo que sabía hacer. Esa tarde Comesaña se ganó el respeto de los compañeros, de los rivales y de la fervorosa y exigente afición barranquillera que un año más tarde lo vio levantar los brazos en Bogotá al conseguir la primera estrella para el equipo de ‘La arenosa’.

Durante todos estos años me unió a él no solo un respeto y una admiración eterna, también un cariño por todo lo que hizo y sigue haciendo en el fútbol de un país que lo acogió para siempre. Es un barranquillero nacido en Montevideo, es un ser humano extraordinario al que no le importa que lo insulten y le digan ‘Pelo e’ burra’. Él, más que nadie, sabe que eso hace parte del folclor costeño. Es un hombre que llora al narrar cómo, cuando jugaba en el Medellín en 1981, tuvo que soportar la muerte de su madre quien murió atropellada por un camión. Es noble y sencillo. ¡Es el mismo en el cual reposa la grandeza del Junior! El equipo al cual le dio todo. Comesaña es la aleta dorsal del tiburón. Un abrazo Julio, te quiero mucho, chao y hasta la próxima.