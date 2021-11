El Giro de Rigo

Aunque sigo el ciclismo desde los tiempos de Lucho Herrera, no sabía nada del Giro de Rigo hasta el viernes pasado cuando Sandra, una joven ciclista que le ayuda a su mamá en uno de los paraderos de comida desperdigados entre Piedecuesta y Aratoca, me contó todos los detalles de la carrera. “Pero yo no podré participar, porque la inscripción es muy cara y no tengo plata”, me dijo también apesadumbrada.

Creo que este evento celebrado el 30 y 31 de octubre y en el que, según los organizadores, participaron más de 3.300 ciclistas de todo el país, tuvo algunos impactos positivos para la visibilidad del Departamento y de municipios como Piedecuesta, de donde partió la Edición Chicamocha.

Sin embargo, hay varios aspectos sobre los que conviene llamar la atención considerando que este evento privado recibió $591 millones aportados por la Gobernación. Para comenzar, la justificada molestia de los ciclistas santandereanos como Yeison Rojas, quien después de mendigar apoyo en Indersantander terminó pagando de su bolsillo la participación en un evento nacional. Y de otro lado, aunque el discurso del gobernador Aguilar justificó la millonaria inversión con el argumento de reactivar el turismo y la economía regional, la plata no salió de la Secretaria de Turismo, sino del Indersantander.

Además, el discurso de la reactivación económica pospandemia al parecer no aplicaba para los dueños de pequeños restaurantes, como la mamá de Sandra, que vieron reducidas sus ventas por cuenta del cierre de la vía por donde pasaron Rigo y sus amigos.

En ese mismo sentido, un evento que exige una inscripción de 600 mil pesos en un país sumido en la pobreza no parece ser la mejor manera de promover la práctica de un deporte como el ciclismo que es esencialmente democrático y cuyas principales estrellas, empezando por el propio Rigo, han sido jóvenes venidos de los sectores populares.

Ojalá esta columna llegue al propio Rigoberto y las próximas ediciones de su Giro rompan con el elitismo; sirvan para impulsar los semilleros de ciclistas en todo el país; para incentivar el uso de la bicicleta en estos tiempos de crisis climática y no para que políticos desprestigiados se den un baño de costosa publicidad con dineros públicos.