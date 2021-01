¡Fuerza Francisco!

Aún no nos reponíamos del crimen de Gonzalo Cardona Molina, primer líder ambiental asesinado este año en Colombia, cuando el niño ambientalista Francisco Javier Vera Manzanares anunció que había recibido amenazas de tortura y muerte.

En este país, castigado por el conflicto y el narcotráfico, las amenazas de muerte y los asesinatos de líderes sociales y ambientales se volvieron parte del paisaje; que lo digan los habitantes del Salado en el municipio de Carmen de Bolívar, que luego de sufrir la terrible masacre de febrero de 2000, hoy viven de nuevo el asedio de los violentos y la pasividad de las autoridades policiales y militares, quienes tienen el deber constitucional de protegerlos.

Me pregunto, ¿qué país es ese en el que un niño como Francisco, de escasos 11 años y destacado defensor del medio ambiente, es amenazado de muerte? ¿No son acaso los jóvenes y los niños la mayor esperanza que tienen Colombia y el mundo para enfrentar el cambio climático que nos puede llevar a la extinción?

Desde esta columna expreso mi solidaridad con Francisco y su familia, los hechos de los cuales son víctimas no solo son “inadmisibles” como dijo el Presidente Duque, sino demenciales y repugnantes. En un país traumatizado como Colombia, me temo que tan escabrosas amenazas no son obra de un “lobo solitario” pues el permanente odio que destilan a diario las redes sociales indica que para mucha gente es legítimo torturar y eliminar a quien exige dignidad, incluso si se trata de un niño.

La Policía y la Fiscalía están en la obligación de garantizar la integridad de Francisco y de esclarecer los hechos, para que no sea letra muerta que los menores son sujetos de especial protección constitucional y sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Ojalá que las acostumbradas promesas de justicia del Presidente no terminen sepultadas por el próximo crimen.

Defender la vida es un derecho que una democracia debe garantizar y que los ciudadanos no podemos dejarnos arrebatar. ¡Fuerza Francisco!

Adenda: Expreso mis condolencias a la familia Galvis y a todos los miembros de Vanguardia por el fallecimiento del doctor Alejandro Galvis Ramírez.