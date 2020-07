MINESA es pobreza

Contrario a lo que sugiere su nombre la Sociedad Minera de Santander MINESA no tiene ningún compromiso con el desarrollo del departamento. Y no lo tiene, porque su negocio encierra lo peor de la globalización financiera, en virtud de la cual, las transnacionales controlan territorios y cooptan líderes locales en los países en desarrollo. MINESA es el ejemplo del “enclave minero”, en el que un inversionista internacional extrae hasta el agotamiento, un recurso en otro país; impidiendo que este se industrialice o diversifique su economía y una vez agotado el yacimiento, deja un medio ambiente y un tejido social destruidos.

No es pues trivial que MINESA sea propiedad de MUBADALA un Fondo Soberano situado en Abu Dabhi, el emirato presidido por Mohamed bin Zayed, dictador de Emiratos Árabes Unidos; y para muchos el líder árabe más poderoso del mundo. Los príncipes emiratíes no solo gastan sus petrodólares en carros de lujo, mansiones y equipos de fútbol; también invierten en autopistas, empresas, acciones, aeropuertos y claro, en minas, a través de Fondos Soberanos de Inversión que controlan a su antojo. En el caso de bin Zayed no solo hablamos de Mubadala también del Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), que sumados son el FSI más grande del mundo con 1.3 billones de dólares.

El problema con estos fondos que desde la crisis económica de 2008, han ganado espacio global en el “rescate” de empresas y países, no solo estriba en los abusos de bin Zayed y su régimen autoritario sobre opositores prodemocracia y trabajadores; o su intervencionismo bélico en Oriente Medio en alianza con Trump; sino en que sus inversiones apuntan a sectores y recursos estratégicos de naciones que para sortear una coyuntura de crisis económica, terminan hipotecando su propia viabilidad y la de su gente.

Mohamed bin Zayed no debe saber dónde queda Soto Norte pero los santandereanos sí necesitamos saber que su negocio minero en Colombia, afectará el agua de una población equivalente a los habitantes de Abu Dabhi, la nuestra.