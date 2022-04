Un abrazo Marbelle

Siempre me he preguntado ¿De cuándo a acá las opiniones políticas de figuras de la farándula como Maureen Belky Ramírez o Marbelle, se volvieron relevantes en este país y a quienes interesa darles visibilidad para que influyan en nuestras mentes? Estas inquietudes me asaltan aún más, considerando los recientes ataques racistas de la cantante uribista que en sus años gloriosos estuvo como invitada de lujo en el proceso de Paz del Caguán.

Marbelle es solo un instrumento para visibilizar públicamente aquello que algunas elites colombianas piensan de puertas para dentro. Con el agravante que en un contexto político como el nuestro, comparar al adversario con un animal equivale a deshumanizarlo y de este modo, legitimar su exterminio.

Esta es la manera como históricamente en Colombia sectores poderosos de los cuales la artista es solo un portavoz, han reproducido y justificado la violencia en contra de líderes y sectores sociales percibidos como incomodos. La metáfora elegida por Marbell para en ausencia de argumentos racionales, insultar a otra mujer, también de origen popular como Francia Márquez, remite a los tiempos de la colonia cuando indígenas y negros eran tratados como animales. Y para no ir muy lejos en la historia, hace 28 años el asesinato de casi un millón de personas de la etnia tutsi en Ruanda, se justificó utilizando programas de entretenimiento en donde se les comparaba con cucarachas.

Las carencias éticas, la alienación y la precaria formación del discurso de Marbelle, evidencian como ella misma es el resultado de la desigualdad que campea en Colombia. Tiene razón la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico cuando afirma que el racismo no solo lastima a quien es racializado en una red social o un barrio pobre de cualquier ciudad colombiana o latinoamericana, sino a quienes lo expresan.

Esta columna es una manera de contribuir a que entre todos derrotemos el racismo y nos atrevamos a construir un país distinto desde nuestras diferencias.

Marbelle yo también te envío un abrazo y espero que te sanes.