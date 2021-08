El gobierno mexicano ha instaurado una interesante acción legal contra diez empresas productoras de armas ante el Tribunal Federal de Massachusetts, al considerar que el derramamiento de sangre provocado por los cárteles del narcotráfico en su país está siendo auspiciado por el flujo de material bélico que los inunda. Se anota que 70% de las armas utilizadas por los traficantes provienen de los Estados Unidos.

En virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana, según la cual todo ciudadano está facultado para poseer y portar armas, cientos de personas compran por separado unidades que entregan a grupos delincuenciales que operan en México y otras latitudes, sin control alguno. Se les acusa de producir armas con destinación específica, como ocurre con una pistola marca Colt que tiene grabada la imagen y una frase atribuida al líder Emiliano Zapata: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

Las posibilidades de éxito de la querella son muy limitadas, toda vez que la ley federal garantiza inmunidad a los fabricantes ante las demandas de las víctimas de la violencia armada y sus familiares. Así ha ocurrido con las matanzas que han enlutado a diferentes comunidades de Estados Unidos.

Existen sentencias y conceptos que han hecho carrera, tales como: “vender armas a minoristas que puedan tener vínculos con delincuentes no es obligatoriamente un crimen; descuido en el expendio no es sinónimo de culpabilidad; no hay ley que prohíba grabar imágenes de revolucionarios mexicanos en un arma; el único responsable de hacer cumplir las leyes de porte y uso de armas dentro de su nación, es el Estado mexicano”.

En el evento de no llegar a prosperar, esta iniciativa tiene la virtud de traer a discusión la necesidad de regular la legislación más flexible del mundo en comercialización de pertrechos bélicos. Pone de manifiesto la doble moral que se administra al juzgar las competencias de los países proveedores de armamento frente a aquellos donde se asientan productores de estupefacientes, así como la incumbencia de un gobierno sobre el uso indebido de armas y drogas que se presente en su territorio.