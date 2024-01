Fin de la estratificación

on buen criterio, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien se ha mostrado como el más consecuente de los altos funcionarios del gobierno Petro, presentó a consideración de la opinión pública el borrador del decreto reglamentario del artículo 70 de la Ley 2294 de 2023, que dio origen al Registro Universal de Ingresos (RUI).

Con este registro se pretende establecer un instrumento único para focalizar la asignación de subsidios y la vinculación a programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social del Estado, mediante los cuales se procuran disminuir las profundas desigualdades que soporta nuestra sociedad. Con el RUI se busca poner fin a la distorsión en el otorgamiento de estas ayudas, producto de la aplicación de la estratificación y de la discrecionalidad de diferentes entidades.

En el estudio “Hacia un nuevo contrato social”, elaborado por Fedesarrollo, se encontró que en la subvención del sistema pensional, que representa el 2,3 % del PIB, un 81 % de los beneficiarios no son pobres. Situación similar se advierte en el Programa Familias en Acción, con un 38 %; Colombia Mayor, con 42 %; en el régimen subsidiado de salud, 43 %; y Jóvenes en Acción, 43 %.

En cuanto a los servicios públicos, los descuentos tarifarios no han contribuido a disminuir desigualdades ni mejorar niveles de precariedad, porque el 81 % corresponde a predios cuyos propietarios no son merecedores de alivios. La estratificación que se estableció en 1994, para favorecer a los habitantes de sectores deprimidos, se ha utilizado equivocadamente para asignar emolumentos asistenciales, definir costos de matrículas educativas, evaluar créditos bancarios, etc., hasta convertirse en factor discriminatorio para la referenciación social y cultural de las personas, y por ello resulta conveniente abocar su eliminación.

A diferencia de otros proyectos tramitados por el gobierno, es preciso resaltar el énfasis transicional que se imprime en esta iniciativa para que el Departamento Nacional de Planeación asuma de manera transversal la realización de estrategias de pedagogía, comunicación y de sensibilización de las diferentes etapas del proceso, para lo cual deberá diseñar y adoptar las herramientas metodológicas, tecnológicas y operativas para la recolección, actualización, depuración, consolidación, certificación, validación y publicación del RUI.

Si bien no es tarea fácil, el país no puede continuar despilfarrando recursos sin asegurarse que las ayudas lleguen efectivamente a quienes las necesitan, y, menos aún, propiciando una funesta segregación social.