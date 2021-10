Una opción de centro es, hipotéticamente, la que se perfila con mayor claridad en el actual escenario político. Así se percibe y así lo confirma la última encuesta de Polimétrica, en la que se revela que el 71% de la población colombiana se siente ubicada en ese sector.

Referencia en la que tienen cabida los ciudadanos inconformes, no solo con el deplorable estado de cosas en el que se ha desdibujado el actual gobierno sino con la obstinación de perseverar en la confrontación entre posiciones extremas que distraen y entorpecen la indispensable deliberación que permitiría la reorientación del Estado y la unión en torno a reformas esenciales.

El agrupamiento del centro ideológico no es tarea fácil, y en este propósito jugará mucho la sindéresis de sus figuras más representativas. No se puede caer, aquí también, en apelar a la exacerbación de miedos, resentimientos, celos o presunciones, como ha ocurrido con la precandidatura de Alejandro Gaviria, de cuya integridad no hay reparo alguno. Más allá de las críticas por las declaraciones de simpatía que han expresado desde orillas opuestas un expresidente y, en su momento lo hizo, el máximo exponente de Colombia Humana, sería de buen recibo una discusión respecto al Decálogo del Reformista y a Un ideario en 60 puntos; documentos que el exrector puso en consideración al irrumpir en la disputa presidencial.

La dinámica de la política no debe consistir en entregarse a las maquinarias burocráticas, nutridas por el apetito de las prebendas y la tácita complicidad con la corrupción que atrofia la democracia, ni tampoco dejarse cooptar por los clanes clientelistas enquistados en la esfera del Estado, que provocan la desfiguración institucional y siembran tanta incertidumbre en la ciudadanía.

En la historia se presentan coyunturas especiales que retan a la sociedad; que hacen remover los hábitos y sacuden las conciencias; que despiertan la imaginación para identificar los rumbos. Este es el fenómeno que ahora parece iluminar el camino hacia nuevas formas de organización política, que interpreten el sentir del 64% de los colombianos que no muestran afinidad con ninguno de los partidos y movimientos existentes.