La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición ha venido realizando audiencias de reconocimiento para restablecer la dignidad de quienes fueron víctimas de los horrores del secuestro y propiciar que los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en nuestro país no continúen aconteciendo.

Con precisión, el padre Francisco De Roux ha expresado que la manifestación hecha en el pasado por algunos exlíderes de las Farc, en el sentido de “pedir perdón por errores cometidos” al secuestrar sistemáticamente a 21.396 personas, no es aceptable. Gráficamente ha dicho que podría hablarse de error cuando un cazador, con su disparo, mata a una gallina a cambio del pato que tenía como objetivo. Entonces, no hay lugar a justificaciones cuando el agresor, en uso de su voluntad plena, pudiendo no hacerlo, infringe un daño máximo a una persona. Aquí, el hecho no es otro diferente a la consumación de un crimen.

Muy oportuna su referencia a esta afirmación de Gandhi: “No juren por Dios, ni por el templo, no pongan razones religiosas ni políticas ni partidistas para legitimar allí lo que hicieron. Sean simplemente sinceros con la verdad. Digan sí a lo que es así, y digan no a lo que no es así”. Lo demás es cinismo e hipocresía.

El dolor causado es imborrable, y así se deduce del relato de Ingrid Betancourt en reciente audiencia. El objetivo, como lo ha sostenido el jesuita De Roux es “transformar la memoria, mantenerla viva, con todo su dolor. Porque es lo que nos hace pensar que lo intolerable no puede jamás volver a suceder. Pero que la memoria no nos incite a la venganza, sino que sea una memoria grande que nos ayude a comprender la tragedia...”.

Esta realidad, que está llamada a ser la verdad de todos, podrá permitirnos, a partir de la catarsis voluntaria de cada persona, lograr que el propósito de la no repetición se entronice en la conciencia colectiva. Lección que poco a poco debería irse decantando con los provechosos aprendizajes y la valerosa acción desarrollada por la Comisión.