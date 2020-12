Balances II

Triste por decir lo menos el balance del Senado de la república, una vez más nuestros ilustres padres de la patria se rajan, no tienen el talante necesario para emprender y defender las grandes reformas que el país requiere, no hay reforma política ni reducción del Congreso, ni reforma a la Justicia, a pesar del nefasto resultado del sistema, ni reforma al sector financiero que continúa llenando las arcas de unos pocos y creando una de las mayores desigualdades sociales del planeta, no hay reforma a la seguridad social ni a las pensiones ni mucho menos la reforma laboral.

Nos siguen engañando con proyectos de ley que nunca se presentan o nunca se estudian ni se incluyen en el orden del día. Acomodados ganando miles de millones haciendo lo necesario para exigir su porción de la tajada y obligando a los gobiernos a repartir la miserable mermelada base de la corrupción del país.

Este fue el año en que se demostró que ni siquiera sirven para revisar lo que el gobierno, ejerciendo la oportunidad de la pandemia, legisló vía decretos. Los más activos se podrían medir por el número de mensajes que colocan en las redes sociales o por su capacidad de renunciar a los partidos ejerciendo la traición a los electores, para acomodarse en el reducto que los premiará por su capacidad de camaleones.

Ni qué decir de los representantes y senadores santandereanos, pareciera que no existen, populismo barato, un proyecto que debería dar oportunidad de inversión en Bucaramanga con ocasión de sus cuatrocientos años es lo que se puede medio mostrar, por lo demás sin pena ni gloria, este pueblo debería vetarlos y nunca más darles su voto por mantenernos sometidos al subdesarrollo y la pobreza.

El próximo año seguramente los veremos renacer, pues se inicia un año electoral, prometerán lo divino y lo humano y solo nos seguirán viendo la cara de pingos para creer que algún día emprenderán el desarrollo de leyes que eviten la corrupción, profesionalicen la gestión pública o controlen el gasto. Sueño con un senador que se la juegue por liderar y sacar adelante el proyecto del distrito metropolitano para el área de Bucaramanga.