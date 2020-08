Hasta cuándo tendremos que esperar para ver actuar al alcalde en función de lo prometido en campaña, gobernar es hacer, y no impedir el desarrollo de la ciudad. Es cierto que hay pandemia y es cierto que se debe cuidar la salud y la vida, pero también es cierto que mucho se debe aprender de países que vivieron con fuerza la situación y hoy tienen una cuasi normalidad donde prima el cuidado personal y la responsabilidad individual.

Mantener cerrados los restaurantes y los hoteles parece un sinsentido, las personas generalmente se hospedan individualmente o con su familia, van a un restaurante y mantienen distancia social y hemos aprendido a llegar en orden y por turnos a las tiendas y entidades de servicios, la mayoría usamos tapabocas y cambiamos nuestros hábitos de lavado de manos y aseo de superficies, en fin nos adecuamos a los protocolos que nos piden pero aún así insisten en evitar que la vida llegue a una nueva normalidad.

Por otra parte no sabemos si además de llevar estadísticas trasnochadas sobre la pandemia las altas esferas del municipio desarrollen actividad alguna, no vemos propuestas para rescatar o liquidar el sistema de transporte masivo, mejorar el servicio, no se atendió el clamor de la comunidad para reubicar las muy usadas ciclorrutas y evitar la catástrofe que serán en el futuro inmediato, no hay renovación urbana ni un plan serio y ambicioso de ciudad digital, menos de empleo o vivienda, populismo con relación al páramo y ninguna propuesta alternativa ni un estudio distinto de criticar el de los mineros.

Mientras regiones como el eje cafetero en silencio van realizando apertura inteligente y gradual nosotros damos un paso y retrocedemos dos, creando desinformación y desgaste empresarial, no se ve el empuje que debería tener una ciudad a la que supuestamente le sanearon sus finanzas y debería estar iniciando una nueva etapa de reactivación y desarrollo, no aparece ese líder encargado de guiar la ciudad con decisión y autoridad.

Hasta cuándo tendremos que esperar a los alcaldes del área metropolitana para que encuentren una solución al problema de las basuras, hablen del distrito metropolitano o nos muestren un proyecto importante para desarrollar.