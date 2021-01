La Pensión es un Derecho

Trabajar por más de treinta y cinco años haciendo un ahorro pensional debería ser un camino automático para lograr el derecho a disfrutar de la pensión de vejez. Pero en Colombia lamentablemente no es tan transparente el tema, hoy con la pandemia colpensiones nos invita a tramitar este derecho de manera virtual, pero se vuelve una verdadera tomadura de pelo sin respuesta ni por el correo electrónico ni mucho menos por la línea de atención telefónica, en donde tras múltiples esperas cortan la llamada sin mediar respuesta y ni que decir de los turnos y largas colas en la presencialidad de sus oficinas.

Vergüenza es lo que deberían sentir al someter a este calvario, a quienes creemos qué haciendo las cosas correctamente se logre el respeto de los derechos adquiridos, lógicamente no faltan las extrañas ofertas de servicio para tramitar rápidamente su pensión que de diferentes maneras llegan al usuario. Corrupción a través de tramitadores? O simple oportunismo con información privilegiada? En cualquier caso es el resultado de la ineficacia de una institución que debería ser modelo de servicio y respeto por quienes son sus clientes y su razón de ser.

La pensión no debería tramitarse, debería generarse automáticamente a partir del día en que legalmente se obtiene el derecho, sin triquiñuelas administrativas ni más trámites que el cumplimiento de los requisitos de ley. No es justo que personas que cumplimos con nuestra obligación por tantos años estemos sometidos a mendigar el trámite del reconocimiento de lo ganado. No es justo que las personas tengan que llegar a tempranas horas a conseguir un ficho para que lo atiendan en una oficina o a través de una línea de atención telefónica y la respuesta sea siempre una física tomada de pelo y un “en tantos días enviaremos una respuesta a su correo”, que nunca llega.

No me daré por vencido, no me plegaré a la corrupción, no cederá a la tentadora oferta de ningún tramitador, persistiré hasta ver si alguien en colpensiones, algún día demostrando qué todavía hay gente honesta y diligente le da trámite a la pensión mía y de tantos colombianos