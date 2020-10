La oportunidad de desplazarse de un sitio a otro para cumplir con nuestras actividades diarias es uno de esos indicadores de calidad de vida que les dan valor a las ciudades. Para lograrlo, los gobernantes deben evaluar diferentes aspectos tales como infraestructura, transporte público, organización del tránsito, horarios utilizados por la población, espacios públicos para peatones, para las prácticas deportivas vías con velocidad controlada, bahías de parqueo y descarge de mercancías, en fin, múltiples aspectos que deberían ser de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de una ciudad.

Adicionalmente en nuestro caso existen entidades encargadas de controlar y organizar el transporte y el tránsito, como son el área metropolitana y las direcciones de tránsito municipales; lamentablemente, todo este andamiaje se viene convirtiendo en centros burocráticos alcabaleros e inoperantes, a quien nadie les mide resultados ni se requiere ningún tipo de competencia o formación para desempeñarse en los cargos de dirección y sin ninguna coordinación entre ellas en el área metropolitana.

No se necesita ser muy experto para detectar que actualmente los habitantes del área viene matriculando un buen número de vehículos nuevos en un municipio de Norte de Santander, donde muy comercialmente la Alcaldía y su Dirección de Tránsito tiene unas tarifas interesantes para esta actividad recibiendo durante la vida útil de esos vehículos los impuestos municipales de una gran cantidad sin que ellos circulen por las calles de su ciudad, mientras los de Bucaramanga tienen el mismo pico y placa de los de otras latitudes.A diario encontramos retenes de tránsito en las diferentes ciudades del área metropolitana, en el caso de Bucaramanga con hasta 15 alféreces, grúas motos y camionetas, buscando multar a los ciudadanos por no cumplir con algún documento, cuando no lo extorsionan para lograr el billete de cincuenta, mientras las ciudades están invadidas de vehículos estacionados en las vías, o estas están convertidas en bahías de parqueo de taxis y mototaxis, y los supermercados sin parqueo ni zonas de descarge adecuadas son autorizados para funcionar.

¿Será imposible que los señores alcaldes del área se pongan de acuerdo, establezcan una sola autoridad con las competencias necesarias, una sola planeación y una visión global que dinamice la movilidad?