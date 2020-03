Negativismo ambiental

Se volvió una constante la oposición de los verdes a todos los proyectos productivos y de desarrollo, no a la explotación minera, no a la explotación petrolera por medios no tradicionales, no a la ganadería, no a las plantaciones de palma africana, no al turismo ecológico en parques y páramos, no a la construcción de vías como por ejemplo la variante a Cúcuta, no.... hagamos nada y protejamos mal el medio ambiente.

Yo me declaro públicamente un ignorante en el tema, por lo que no voy a entrar a discutir la conveniencia o no de este o aquel proyecto, lo que sí veo es que entre los entendidos en las diferentes materias existen tantas opciones como las pueda imaginar la mente humana y que la gran conclusión es que no existe evidencia científica que pueda sustentar ninguna de esas posiciones, sumados a algunos ignorantes que pretender sentar cátedra del desconocimiento y escalar reconocimiento social e incluso económico apareciendo como líderes de la población y la niñez del futuro.

Valdría la pena ver a las asociaciones ecologistas hacer un balance de sus acciones en positivo, rindiendo cuentas de su participación en las juntas directivas de las corporaciones autónomas regionales, de las denuncias realizadas sobre la malversación de fondos de estas entidades y sobre el pobre trabajo realizado en el cuidado de las cuencas de ríos y quebradas, las cuales ya ocasionaron dos tragedias costosísimas en vidas humanas y daños económicos en este año, sobre su participación activa en la solución del problema de las basuras, o generando programas de reforestación y otras múltiples acciones que ofrezcan resultados medibles. Ver a los concejales del área metropolitana y diputados departamentales en lugar de bloquear vías y recintos particulares, liderando proyectos para desarrollar la generación de gas natural a partir de los rellenos sanitarios sin necesidad de contratar con extrañas compañías multinacionales, creando profesionales veedurías públicas para el seguimiento del cumplimiento en tiempo real de los compromisos ambientales y sociales que deben adquirir los inversionistas de los programas que tanto preocupan.

Declaro que no tengo relación de ninguna clase con ningún proceso minero energético, si muchas comerciales con el sector avicultor, palmero e industrial en general.