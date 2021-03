Febrero marcó en nuestra sociedad el inicio del retorno a la normalidad, nueva normalidad dirán algunos, pero la verdad es que iniciamos un camino prudente y seguro para volver a lo que realmente es y debe ser la realidad del ser humano, la socialización, presencial, corporal sin la distancia fría, ni la cercanía virtual terriblemente helada.

En las últimas semanas muchos de mis clientes me solicitan que los visite como lo hemos hecho durante años, para vernos cara a cara y sentir la confianza necesaria en los negocios, la certeza del conocimiento y de la presencia de cada uno de nosotros. Mi hija volvió al colegio, en alternancia a terminar su último año, creo que fue indescriptible la emoción de volver a compartir con sus compañeros, de usar los uniformes y las camisetas diseñadas especialmente para los estudiantes de último año, me contó como presencialmente las explicaciones de sus profesores llegaban mucho más fácilmente a su mente, recobró el sentimiento único de vivir junto a sus compañeros.

Seguramente sí hay una nueva realidad, sin lugar a dudas todavía la pandemia no desaparece ni mucho menos está controlada, la vacunación apenas empieza y las prácticas de cuidado deben continuar y en algunos casos convertirse en sanas costumbres hacia el futuro. También es evidente que podemos usar menos papel y que si necesitamos enviar algún documento lo podemos hacer virtualmente, incluso algunas costumbres laborales podrán evolucionar, pero las empresas que quieren a rajatabla convencernos de que el mundo virtual e impersonal podrá reemplazar a la socialización, el trabajo en equipo y las relaciones presenciales más temprano que tarde se darán cuenta del costo real y de los problemas e ineficiencias que esta situación provoca. La verdad es que muchas cosas no van tan bien como se cree pero como no se ve no se cree. El tiempo lo dirá.

Desde mi visión quedan grandes enseñanzas, sí es posible realizar ocasionalmente una gran cantidad de actividades virtuales, tenemos una inmensa capacidad de adaptabilidad a las circunstancias, los hábitos de vida saludable son importantísimos y el ser humano por encima de cualquier circunstancia es un ser social. Bienvenida la presencialidad.