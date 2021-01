No hay defecto más grande que la falta de liderazgo en un gobernante, de eso definitivamente sufrimos hoy los santandereanos. Un Gobernador y un grupo de alcaldes que no son capaces de ponerse de acuerdo llenos de egos y facilismo, pensando en los intereses particulares y en el resultado de las encuestas y no en el bienestar de la comunidad que los eligió, no para que se convirtieran en reyezuelos omnipotentes y engreídos, sino para que coordinaran, lideraran y administraran

Si en Medellín y Bogotá se empieza a pensar en revocatoria, creo que por acá deberíamos mirar esa posibilidad, la administración municipal de Bucaramanga es un desastre en todos los frentes, son tan descarados que lo único que han hecho es terminar las obritas del gobierno anterior y dedicarse al populismo con los temas del páramo de Santurbán y la visión futurista de ciudad digital a punta de bombillos inteligentes.

No hay coherencia cuando uno invita a sus ciudadanos o mejor los obliga a guardarse en un puente festivo, pero el capitán del barco se va de la ciudad a disfrutar de su merecidísimo descanso, por la fatiga producida por la mediocridad supongo yo, con que afrontó su primer año de gobierno. Nos dejó pendientes los cambios de gabinete no creo que pueda mantener a la directora de tránsito que ha fracasado totalmente con la movilidad de la ciudad.

Si por Bucaramanga llueve por Floridablanca no escampa, un gobierno que no se ve, haciendo publicidad radial como gran obra de gobierno la terminación del intercambiador de “papi quiero piña”, que se lo había inaugurado anticipadamente su antecesor, porque aparentemente no tiene nada más para mostrar.

Al igual que en Bucaramanga la movilidad de la ciudad y el desorden en las vías es de no creer, en estas ciudades todo el mundo se puede parar donde quiera, las vías están acabadas y la seguridad fue en el pasado un bien preciado del cual carecemos.

La disculpa de que es el primer año no es válida, quien se postula a un cargo debe estar preparado para asumir sus responsabilidades desde el primer día.