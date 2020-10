Desempleo, mayor riesgo global y local

Todos sabemos que las medidas de aislamiento social y laboral exigidas para mitigar la pandemia del covid-19 se han traducido en aumentos globales y locales del desempleo. Sin embargo, lo que es menos conocido es el hecho según el cual la pandemia ha dejado sin empleo a millones de trabajadores no registrados como tales en las estadísticas oficiales, fenómeno que podría amenazar las perspectivas de recuperación económica en los próximos meses.

De acuerdo con las cifras publicadas la semana pasada, 25 millones de personas en Estados Unidos y Europa están oficialmente desempleadas. En opinión de economistas reseñados por el Financial Times, el número real de personas que han perdido su trabajo debido a la pandemia podría ser mayor si se tienen en cuenta aquellos que se encuentran inactivos. Por definición, las personas inactivas en edad de trabajar no se clasifican como desempleados por la sencilla razón que, para hacerlo, deben estar buscando empleo en el momento en que se realiza la encuesta laboral.

En criterio de Jason Furman, profesor de Harvard, la verdadera tasa de desempleo en Estados Unidos no sería del 7,9 por ciento actual sino del 9,6 por ciento, con alrededor de 2,3 millones de personas no contabilizadas oficialmente, quienes no se encuentran buscando empleo actualmente.

En Colombia, según el Dane, la tasa oficial de desempleo en agosto fue de 17,1 por ciento, equivalente a cuatro millones de personas sin empleo. Si a lo anterior le sumamos el crecimiento del grupo de colombianos clasificados como inactivos entre los meses de febrero y agosto, estimado en 1,8 millones, la tasa de desempleo oculto adicional giraría en torno del 7 por ciento, con lo cual la tasa de desempleo real para el pasado mes de agosto sería de 24,1 por ciento.

No sorprende, entonces, que según la encuesta del Foro Económico Global que se publicará a finales de este mes (que encuestó a 12.012 líderes empresariales de 127 países, Colombia incluida), el desempleo será la mayor preocupación de la próxima década, razón suficiente para que sea considerado como una prioridad absoluta a nivel gubernamental.