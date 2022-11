El desafío de un estadista

No tengo duda alguna respecto de que nuestro paisano de Villa del Rosario, Francisco de Paula Santander, fue un estadista. En sus tiempos, esta palabra nombraba al hombre “que entiende y maneja las cosas y materias de Estado”. No era para menos, pues gobernó dos de ellos: el grande que se llamó Colombia y el chiquito que se llamó Nueva Granada. Acaeció que, al comenzar el cuarto año de su segundo gobierno, este publicó en Bogotá un folleto que tituló “La Nueva Granada al empezar el año de 1836”. Era un balance positivo de su gestión administrativa, pues ante difíciles circunstancias había empeñado todos los esfuerzos para cumplir sus deberes constitucionales en bien del pueblo, su comitente.

Pero el doctor Eladio Urisarri, su más enconado enemigo político, reviró publicando sin firma un panfleto que tituló “Al lector desapasionado”, intentando desvirtuar las acciones administrativas del presidente. La respuesta de Santander a su crítico fue un desafío intelectual: él mismo y Urisarri escribirían, autónomamente, un escrito al que darían el mismo título: “Presidencia del general Santander”. El presidente pagaría el costo de la impresión de los dos folletos, y cada uno de los rivales argumentaría únicamente con documentos auténticos para probar sus afirmaciones, sin involucrar a nadie más. Una vez transcurrido un año de la impresión de los dos folletos, los dos contrincantes escogerían a 50 ciudadanos inteligentes y probos, de los cuales se elegirían 15 por sorteo. ¿Para qué? Para que, actuando como jurados imparciales, decidieran quien había realizado mejor su tarea. ¿Cuál tarea? Determinar si la presidencia de Santander había sido “perjudicial, o útil, a la nación granadina”.

Urisarri no aceptó este reto. Prefirió pelar su cobre de guaricho, publicando 13 botafuegos sin firma, entre diciembre de 1837 y septiembre de 1838, bajo el seudónimo de los Sin-Cuenta. No hubo desafío, pero, transcurridos 155 años de este incidente, el historiador estadounidense David Bushnell profirió su veredicto personal: la última administración del presidente Santander no solo había sido la mejor de las suyas, sino quizás del primer siglo republicano. Como diría un barbudo cubano ya fallecido, la historia absolvió a este estadista.