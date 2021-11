El primer día de agosto de 1922 comenzó a sesionar por vez primera el Concejo del municipio de Barrancabermeja, inaugurado el 26 de abril anterior. Ese día, esa neófita corporación acordó la aprobación de una proposición presentada por cuatro vecinos del tiempo del extinguido corregimiento, Juan P. Jiménez, Juan Toro, Juan Valdés Herrera y Serbeleón Machuca, interesados en descargar su conciencia. Su moralidad les había dictado que era un deber imperioso de la nueva municipalidad reconocer los servicios prestados por don José Joaquín Bohórquez, quien desde el año 1903 había porfiado por desarrollar la industria del petróleo en esa localidad. Había tomado muestras del crudo y gestionado ante las casas comerciales de Barranquilla el interés de compañías extranjeras. Una de ellas, la antigua casa de comercio Pineda, Vargas y Compañía, fue la que entabló en 1908 negociaciones con Roberto de Mares, ahijado de matrimonio del presidente Reyes, quien obtuvo la concesión estatal para la explotación del líquido negro y posteriormente la transfirió a la Tropical Oil Company.

La proposición aprobada reconocía que la prosperidad de esa región había comenzado con las gestiones del personaje por muchos años, hasta lograr la puesta en marcha de la explotación de la riqueza petrolera, cuyas consecuencias fueron el engrandecimiento de esa comarca, la creación del municipio y la formación de ese cabildo. Al recibir en su casa de Bogotá esa proposición aprobada, don José Joaquín no pudo ocultar su emoción: “Si mis esfuerzos no han tenido la recompensa pecuniaria por maquinaciones de gentes sin respeto a los derechos ajenos, quedo totalmente recompensado con los sentimientos exteriorizados en la proposición, que me valen más, mucho más, que cualquiera recompensa material”.

Pero la concesión petrolera se quedó con el nombre de quien la gestionó ante la Administración Reyes, Roberto de Mares, quien la traspasó en 1916 a la Tropical Oil Company, constituida este año en Wilmington (Delaware) con un capital de 50 millones de dólares. Incluso a la provincia que gira alrededor de Barrancabermeja todavía la llamamos hoy con el nombre del geólogo bogotano, un reconocimiento a la efectividad de la explotación petrolera. Así es la vida.