La habilidad que forma la historia

La enseñanza y el aprendizaje de la historia tienen como propósito formar una habilidad singular: la de distinguir lo que alguna vez ya fue respecto de lo que hoy es. Como consecuencia, habilita para imaginar lo que podría venir alguna vez. El lenguaje vulgar nombra con las palabras pasado, presente y futuro lo que realmente son dimensiones del ser: lo que ya fue, lo que es y lo que advendrá.

El grave daño que hicieron las Ciencias Sociales, introducidas hace casi cuatro décadas en la enseñanza básica, fue el olvido generalizado de la habilidad para distinguir lo que fuimos respecto de lo que somos, con lo cual la mirada a lo que podemos advenir también se esfumó. Como resultado, las nuevas generaciones solo viven en el presente, sin la orientación de lo que hemos sido, y menos con un proyecto de lo que podríamos advenir. Cualquiera lo dice hoy en día: la nueva generación no tiene futuro ni pasado. Se refieren a que no tienen proyecto de llegar a ser algo, ni conciencia de lo que ya fuimos. De paso, se cargaron el fundamento de la moral que debe tener el cuerpo social. El núcleo de la moral es el deber ser. Ser moral no quiere decir otra cosa que hacer lo que debemos hacer, con lo cual la pregunta de la moral es: ¿por qué debemos hacer lo que debemos hacer?

Sin la habilidad que da la compresión del largo proceso histórico, y sin la voluntad de hacer lo que impone el deber, el presente estado de las cosas copa la inconsciencia respecto de algún proyecto de ser algo mejor en el futuro. Ya nadie quiere ser algo moralmente mejor, porque lo que importa es reclamar derechos.

El presentismo de nuestra época es el gran problema y la justificación de los jóvenes para migrar a otros países que requieren servicios profesionales de bajo costo. El Ministerio no quiere saber nada de enseñar historia. Los maestros, menos. Así que la época del olvido del ser histórico será prolongada.

Hacen falta hombres esclarecidos para estos tiempos de oscuridad del ser nacional.