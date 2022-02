El 13 de noviembre de 1927, a sus escasos 29 años, murió en Barrancabermeja el músico Jorge Molina Cano. Pobre y afectado por la cirrosis que le produjo su vida bohemia en las cantinas, se fue del mundo este medellinense, sobrino del fundador de El Espectador. ¿No lo recuerdan? Digamos entonces que es el creador del pasillo Las acacias, una de las canciones emblemáticas de Colombia. Yo me quedo con dos de sus tantas versiones: la del Dueto de Antaño y la de María Dolores Pradera. La letra de este pasillo no podía ser suya, dada su corta edad: “Dolorido, fatigado de este viaje de la vida,/ he pasado por la puerta de la casa...”.

Pues la letra del pasillo con el que tanto han llorado de nostalgia nuestros paisanos es un poema publicado en Cartagena de Levante, el 19 de mayo de 1902, por don Vicente Medina Tomás. Hace parte de “La canción de la vida”, su autobiografía poética, escrita por demanda de A. Pikhart, interesado en traducir al checo todos sus poemas. Tenía 36 años cuando escribió “Las acacias”, era natural de Archena (Murcia) y murió de cáncer en Argentina.

El músico antioqueño no tuvo que ir tan lejos para encontrar el poema, pues fue su propio padre, don Rufino A. Molina, quien lo editó en la entrega de julio de 1914 de la revista La Miscelánea, publicada en Medellín. Para adaptarle el ritmo de pasillo tuvo que hacerle unas ligeras modificaciones a la letra original, durante el año 1916: “Gime el viento en los aleros,/ desmorónanse las tapias/ ¡a su puerta cabecean tristemente,/ combatidas por el viento, las acacias!”.

Algunas estrofas hacen parte de la memoria musical de los colombianos: “Ya no vive nadie en ella/ Y a la orilla del camino silenciosa está la casa”. ¿Y qué decir de estas otras?: “¡los que fueron la alegría y el calor de aquella casa.../ se marcharon silenciosos... unos, muertos.../ otros, vivos, que llevaban/ muerta el alma!”. La tristeza de esta canción tan popular arrastra la de sus dos compositores. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Así es la vida!