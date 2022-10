¿Qué cosa es un país?

Algunas voces políticas ofrecen en algunos escenarios la promesa de “refundar el país” y nos quieren llenar de miedo. Se nota que no conocen la lengua castellana, y que no saben que esta se originó en la lengua latina, y que esta proviene a su turno de la lengua indoeuropea. Si lo sospecharan no ofrecerían lo imposible, porque es absurda la pretensión de “refundar” nuestro país.

La raíz indoeuropea pak- es el fundamento de todas las palabras que evocan la acción de delimitar, fijar y asegurar algo, como en los pactos y las pautas. En el latín, la palabra derivada pagus remitía a las aldeas que se aseguraban con estacas de marca, delimitando los terrenos colectivos. Covarrubias registró en 1611 al pago como un terreno tomado en arriendo por campesinos, quienes señalaban su contorno con estacas. De allí que los primeros doctrineros llamasen paganos a los campesinos, advertencia del duro esfuerzo que les esperaba para hacerlos cristianos obedientes. Recuerden que algunos tangos nos hablan de los gauchos en sus pagos. Pero en la lengua francesa las derivaciones fueron país, paisaje y paisano, que los castellanos acogieron con placer, mientras que los campesinos catalanes se quedaron nombrados con la palabra payés.

Don Juan de Dios Arias habló de nuestro “lindo país santandereano” porque era un maestro y conocía la lengua castellana. En los colegios santafereños se preguntaba al recién llegado por su país, y si el joven contestaba Antioquia no tardaban en apodarlo maicero, pero si contestaba Santander terminaba apodado cotudo. Era claro que cada joven venía de un país distinto, pues desde el siglo XVIII la palabra designaba una región con su peculiar paisaje y paisanos. Entenderán ahora que no es fácil cambiar un paisaje humano y natural. Lo que sí se puede cambiar es la república o el soberano estatal, pero eso es lo que hacen las asambleas constituyentes, y convocarlas para ese propósito no es fácil. Así que tranquilos, que nadie nos va a quitar nuestro lindo país santandereano, ni nuestro gran país de países. Ya los chilenos escaldados entendieron que no se trata de una nación de naciones.