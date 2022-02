Esta palabra es una herencia de los santandereanos, quizás los únicos que la usan, pues no aparece en los diccionarios históricos de la lengua castellana, ni en los de americanismos o colombianismos. Pero aunque las academias no la hayan recogido, para “pulirla y darle lustre”, conviene seguir usándola cuando de tirar cosas en desorden y al azar se trata. Esta palabra suena a alboroto, risas y bullicio entre gente del común. Hay un único lugar en Aragón, en la provincia de Zaragoza, Bijuesca, donde se usa como sinónimo de girar en redondo, derivada de regochina, una curva muy pronunciada en Morata de Jalón, pero entre nosotros significa otra cosa distinta.

Hay una palabra próxima, rebujina, que en el último diccionario de la lengua castellana fue acogida como homenaje al escritor Ricardo Palma, quien la usó en sus Tradiciones peruanas con el sentido de “alboroto y bullicio de gentes del vulgo”; pero esa connotación solo acoge el efecto que causa la rebuchina, pero no la causa que la pone en acción. Así que, señores: ¿Abandonamos su uso? Aconsejo que no, pues nuestras tradiciones no se dejan morir. Mejor aprendamos bien su uso.

Para que se produzca una rebuchina se requieren dos actores: alguien que lance al azar un objeto al aire, como dinero, golosinas, ramos de flores, libros o sombreros, intentando que sea anónimo el destinatario de la cosa. Segundo, una manada de gente que, expectante, espera obtenerlo, en medio de un ambiente desordenado, risas y gritos, codazos y empujones, saltos y escasa moderación. La escena debe ser puesta en acción por la demanda “¡A la rebuchina!” y seguida por el grito de guerra: “¡A por ello!”. Pueden participar niños, jóvenes y viejos; mujeres y hombres; pulcros y descuadernados, sabelotodos e ignorantes, bachilleres y primarios, amas de casa y profesionales. Todos tenemos derecho a divertirnos en una rebuchina. Les recuerdo que un genealogista español que vivió en Bucaramanga lo hizo una vez ante el público: después de aclarar que se trataba del “lanzamiento” de su nuevo libro, lo tiró a la rebuchina muy orondo y muy majo.