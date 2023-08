Saber dónde se vive

Todas las voces lamentan la supresión de la enseñanza de la Historia en la formación básica colombiana desde los tiempos de la Administración Betancur, así como la inutilidad de los esfuerzos que se han empeñado para restaurarla, por la oposición de los funcionarios del ministerio del ramo. Lo grave es que ese cajón de sastre llamado Ciencias Sociales se ha acortado con los años, al punto que hoy solo podemos hablar del cajoncito de la costurera.

Pero lo sorprendente es que nadie lamenta la supresión de la enseñanza de la Geografía, y nadie ha propuesto su restauración. Recuerden que tanto la historia como la geografía son saberes disciplinarios que nos proporcionan orientación en el mundo en que vivimos, y si no sabemos geografía, simplemente no tenemos idea de dónde vivimos. La consecuencia es que no somos conscientes de la parte del planeta que nos tocó en suerte, ni de sus diferencias con las otras partes. Como decía el viejo loco Víctor, tienen la cabeza en USA y el jopo en la Payacuá.

¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un país tropical? Que es un país de cambios atmosféricos súbitos y difíciles de predecir con algo de exactitud. Y eso que la radiación solar es similar todos los meses del año y la temperatura casi constante, excepto que la del día es diferente de la de la noche. Pero la diversidad es exuberante en los 60 ecosistemas y las 700 microcuencas. Las tres cordilleras andinas profundizan la diversidad de cada piso térmico, así como el complicado régimen de vientos. No somos conscientes de la humedad media que afecta nuestra sensación de confort: en este mes de agosto, será del 79 % en Girón, del 81 % en Bucaramanga y Floridablanca, y del 82 % en Piedecuesta.

La norma estadounidense dice que deberíamos vivir la cotidianidad con una humedad relativa de entre el 30 y el 50 por ciento para sentir confort. ¿Qué hacemos entonces? Nada, porque nadie nos enseñó geografía, y así todos confunden el deshumidificador con el aire acondicionado. ¿Alguien tiene el higrómetro digital en la mesa de noche, junto a las pastillas?