Hay palabras que nunca deben ser pronunciadas delante de los niños, por el efecto devastador que pueden tener en sus vidas. Ejemplos: miedo, pereza, cansancio. Hay palabras que nunca deben decirse a los mayores, por el impacto que causan en su fuerza vital. Ejemplo: depresión. Para mayor seguridad, deberíamos borrarlas de nuestro vocabulario, para que nadie pueda volver a oírlas nunca, y así no sean causa de la disolución de las familias. En cambio, deberíamos enseñarle a los niños y a los mayores un precepto educativo fijado por Baltasar Gracián en su Arte de la Prudencia (1647): “saber esperar”. La civilización de las costumbres sociales es la actitud que pospone los impulsos primarios y los apetitos desenfrenados, para que los impulsos secundarios sean resultado del señorío sobre sí mismo y formen una segunda naturaleza en nuestro ser.

Saber esperar es signo de un gran corazón y un síntoma de gran capacidad para tolerar el sufrimiento. Por ello, nos recuerda Gracián, no hay que apresurarse en el accionar respecto de los otros y hay que refrenar las pasiones. Hay que ser señor de sí mismo, con lo cual por ese camino se puede después llegar a ser señor de los demás. Hay que caminar mucho, antes de llegar al centro de la ocasión oportuna, porque la precipitación y el corto discernimiento son fuentes de muchos males. Por ello, la espera prudente hace que los pensamientos maduren, que no se cometan injusticias y que los aciertos queden bien sazonados. Un refrán cristiano de los viejos campesinos santandereanos ya lo decía: “Dios no castiga ni con palo ni con hierro, sino con el puro pellejo”. Para que ello ocurra se requiere la sazón del tiempo. La diosa Fortuna concede favores y galardones solo a los que saben esperar.

Estos consejos provienen de otros tiempos, cuando muchos eran los que se afanaban por educar a los jóvenes. Nada que ver con estos tiempos sin Oriente, de prisas por figurar y por mandar, tiempos de despilfarros e injusticias. No sobra recordarlos en esta Babel de habladurías y de cambios arbitrarios del sentido de las palabras.