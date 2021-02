En tercer lugar, debe haber una visión para la política industrial a largo plazo del gobierno departamental y de la alcaldía. La competitividad de la industria coreana se puede atribuir a las políticas industriales a largo plazo del gobierno y a la continua reestructuración industrial e innovación de las empresas. En el caso de Santander, no hay una política industrial clara solo porque el mandato del gobernador o alcalde es de solo cuatro años, y organizaciones económicas como la Cámara de Comercio, Andi y Fenalco no están funcionando adecuadamente. La Reactivación Económica de Bucaramanga se basa en el logro de la meta de empleo, pero la política de empleo que no se sustenta en el desarrollo industrial es en vano. El Programa GPS de la Cámara de Comercio también presenta un objetivo, y no hay presupuesto ni plan de acción específico para lograrlo, por lo que es muy probable que sea simplemente lema.

Cuarto, deben prepararse políticas y medios de inversión a largo plazo. En el caso de Corea, en la década de 1960, se establecieron por primera vez la construcción de carreteras, el desarrollo de complejos industriales e infraestructura como puertos e instalaciones de comunicaciones, y sobre ellos se promovió el desarrollo industrial, mejorando así la competitividad externa. En este proceso, fue de gran ayuda obtener préstamos de instituciones financieras internacionales para el financiamiento necesario o el uso del apoyo de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de los países avanzados. Por otro lado, Santander no cuenta con un plan de inversiones para el desarrollo de las industrias agrícola, forestal y ganadera, que son las principales industrias de infraestructura en el futuro, así como con un plan de financiamiento, y carece de mano de obra profesional para atraer estas inversiones.

El quinto es la creación de cultura avanzada. En la década de 1960, la gente de Gumi también se burlaba de Corea llamándola “Hora de Corea” porque no cumplía bien los horarios de las citas, pero ahora se ha convertido en el mejor país del mundo para controlar la hora, y algunas empresas están haciendo campaña para administrar el tiempo en segundos. Lo que más me llamó la atención de Santander es que la gente no se mantiene en horas de reunión y pasa medio día concentrado menos reuniones y falta de retroalimentación del trabajo. En la sociedad moderna, la gestión eficiente del tiempo es fundamental, independientemente del gobierno o las empresas.

Hay que tener en cuenta que depende de nuestros propios esfuerzos conseguir que Santander produzca los mejores cultivos frescos del mundo y sea acogido en el mercado mundial, rebose de empresarios mundiales como la mejor ciudad bioindustrial del mundo y se convierta en la mejor del mundo. Ciudad de convenciones y turismo.