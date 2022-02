Sankofa, nos dice Wikipedia, es una palabra en el idioma Twi de Ghana que significa “recuperar” (literalmente “volver y conseguir”) y también se refiere al símbolo representado por un pájaro con la cabeza girada hacia atrás mientras sus pies miran hacia adelante llevando un precioso huevo en su boca. Sankofa a menudo se asocia con el proverbio: “No está mal volver por lo que has olvidado”. El pájaro Sankofa también ha sido adoptado como un símbolo importante en un contexto afroamericano y de la diáspora africana para representar la necesidad de reflexionar sobre el pasado para construir un futuro exitoso. Representa tomar del pasado lo que es bueno y traerlo al presente para hacer un progreso positivo a través del uso benevolente del conocimiento.

“El pájaro Sankofa captura algo importante sobre las organizaciones de propósito profundo y la mentalidad de sus líderes. Ellos también miran hacia atrás mientras vuelan hacia adelante”. Nos dice el profesor de Harvard Rajay Gulati en su reciente libro (Deep Purpose, The Heart and Soul of High Performanace Companies, Harper Collins 2022). “En contextos empresariales, podemos pensar en la identidad como aquellos elementos de una organización que parecen persistir en el tiempo y hacerla distinta. Con esta definición en mente, es difícil pensar en el propósito y la identidad de forma aislada entre sí. La identidad responde a la pregunta existencial, “¿Quiénes somos como organización?” mientras que el propósito responde a la pregunta, “¿Por qué está nuestra organización aquí?” Cuando su empresa reflexiona sobre quién es, la conversación naturalmente serpentea hacia el futuro y una misión o intención cargada de valores que une a todos. Del mismo modo, los miembros de una organización que reflexionan profundamente sobre su propósito, planteando y respondiendo a la pregunta: “¿Por qué estamos aquí?” a menudo sentirán un sentido de singularidad y se percibirán a sí mismos como parte de algo más grande, duradero y distinto.”

Con el capitalismo bajo asedio y los niveles relativamente bajos de confianza en los negocios, el propósito puede servir como un sistema operativo radicalmente nuevo para la empresa, mejorando el rendimiento y al mismo tiempo brindando beneficios significativos a la sociedad. Es el tipo de pensamiento inspirado que las empresas, y el resto de nosotros, necesitamos con urgencia.